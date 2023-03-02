全動法修法再溝通 政院：完備法制是政府負責的態度

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，引發外界關注，行政院昨天表示，修法並無時間表，也尚未定案。行政院代理發言人羅秉成今天重申，完備法制是政府負責的態度，各界的善意提醒建議，當然也要審慎評估，國防部會再持續參考各界意見，政院也會從跨部會機制下協助法制完善。

羅秉成今天主持行政院會後記者會。媒體詢問，是否思考如何強化全動法修法的論述讓民眾了解。

羅秉成說，這是必要的，全動法在修法過程中，各界提出很多意見，在台灣民主社會，法案預告本來就是在徵詢各界意見，還沒有定案，也沒有時間表。國防部已掌握各界意見，政院會促請國防部等部會要注意相關意見。

羅秉成表示，全動法所說的非常時期，由總統所下的緊急命令，也不一定只有戰爭，像九二一大地震等，除了緊急命令內容本身，也要有其他法制配套。他舉例，在歷經SARS後，傳染病防治法有修正過，這次在新冠疫情後，衛福部也要調修「傳染病防治法」。這是各種事件考驗後，在緊急狀態時如何完備法制是重要的。

羅秉成說，全動法此次修正是立於國家安全考量，現行就有準備時期和實施時期，但比較偏重在準備時期的各種動員方案，政府經過檢視，實施動員這部分規範太少。反而相較災防法、傳染病防治法落後，因此法制上要完備、平衡，如何準備和實施，應該有完整配套。

羅秉成說，現在的規定可能有些不合時宜，例如只有動員八方案，經過檢視後，像是金融動員、資通訊動員等方面都不在內，災變、戰爭時，這兩項也很重要，如何掌握可動員的資源，準備階段，一旦發生災變，如何集大家之力度過難關，準備階段就要有所掌握。

羅秉成表示，緊急措施乃至管制手段，都只會發生在實施動員時期，準備好方案，一旦進入緊急命令，這些法制才能有用；希望國人體認到國家處境，還有緊急狀態法制完備化體系，在全動法上有需要調整的地方，國防部在這議題，對社會溝通說明是要再更充分加強。

羅秉成也說，行政院現行有全動會報，不一定要到修法完成才去改革，院長陳建仁已指示，全動方案在全動會報機制下，在不修法的情形下，有不切合實際的部分應該調整，這是可以理性討論的議題，扭曲成「把學生推上戰場、製造戰爭恐懼」，都是沒有必要的。

羅秉成重申，動員法制在其他民主法治國家都有的，平時有準備，非常時期就有備無患，國防部會再持續參考各界意見，政院也會從跨部會機制下協助，希望法制完善、多進行社會溝通，凝聚共識，在不修法的情況下，動員現狀也要有所檢討改善。