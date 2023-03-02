國防部宣布美售我空空、空地兩型飛彈 為軍售感謝美方

國防部今（2）日表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1900萬美元對台軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部表示，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響台灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。

國防部指出，此次美方同意供售的2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力的彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，亦彰顯我預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。

AIM-120C是先進中程空對空飛彈，AGM-88B則是高速反輻射飛彈，都是美軍現役裝備。國防部戰規司李世強曾在立法院證實，空軍已提早獲得美軍售我國的AGM-88E HARM高速反幅射飛彈，飛彈「現在已在台灣」。