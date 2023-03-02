最新軍售！美宣布售台數百枚F-16飛彈 總價近190億元

美國國防安全合作署（DSCA）1日晚間宣布，國務院批准售台數百枚F-16飛彈，金額約6.19億美元（約新台幣189.46億元），行政部門已通知國會。

DSCA宣布，將售台200枚先進中程空對空飛彈、100枚高速反輻射飛彈、發射架、訓練彈和技術服務等。

國務院官員背景說明稱，美國依據台灣關係法和長期的「一個中國」政策，提供台灣必要的防禦武器和服務，以維持台灣足夠的自我防禦能力；2010年至今，行政部門通知國會的對台軍售案已經超過370億美元。

國務院官員表示，美國致力於長期的一中政策，40年來，美國政策以台灣關係法、美中三公報和六項保證為指引；美國支持台灣和台灣強化自我防禦能力的做法，有助維持台海及區域的和平穩定。

官員補充表示，台灣將出資採購這項軍購案。

美國總統拜登去年底簽署規模1.7兆的2023財年綜合撥款法，美國國務院可據此提供給台灣最多20億美元、需償還的軍事融資貸款；但白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）日前答覆本報記者稱，還沒有計畫可公布，指軍援案才剛通過，美國非常嚴肅看待強化台灣自我防禦的議題，也會持續與台灣討論。

DSCA表示，擬議的軍售將能助台空防、區域安全以及與美方的互操作性之能力，台灣能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中。

DSCA表示，這項軍售不會改變區域軍事平衡，有利於該區域的政治穩定、軍事平衡與經濟發展，也符合美國的國家、經濟與安全利益。