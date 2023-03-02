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台東知本海岸首列「紅色沙灘」 八八風災LCU曾登陸搶灘

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
過去八八風災，海軍就曾派出2艘LCU通用登陸艇在知本海岸搶灘，載運100噸的泡麵、乾糧、飲用水等民生物資。本報資料照片
過去八八風災，海軍就曾派出2艘LCU通用登陸艇在知本海岸搶灘，載運100噸的泡麵、乾糧、飲用水等民生物資。本報資料照片

海軍151艦隊將於4月12、13、27、28日在台東知本海岸實施登陸操演，也讓知本海岸過去原非列管中可實施兩棲登陸的「紅色沙灘」首次曝光。軍事專家認為東部是空軍戰力保存大本營必須守護外，也防止中共從東部突襲上岸。過去八八風災海軍曾派出2艘登陸艇從知本海岸搶灘運送物資。

軍事專家指出，東部有花蓮佳山基地及台東志航基地，是空軍戰力保存的大本營，已中央山脈為屏障，可躲過大陸解放軍第一波攻擊外，也可以徐圖後起，隨著大陸解放軍海軍近年不斷在東部外海活動，甚至演習，不排除從東部突襲上岸的可能，這也就是國軍為何把知本海岸列紅色沙灘之一。

該軍事專家強調，尤其是台東，一旦大陸解放軍登陸成功，不僅危及志航基地，連帶可能一併拿下豐年、綠島及蘭嶼機場，作為後續人員武器裝備的運輸基地，往南可直攻九鵬基地，往北推進花蓮佳山基地及花蓮港，甚至最後阻斷或癱瘓陸路交通，讓外援無法進入東部，後果相當嚴重。

事實上，每年漢光演習，知本海岸第二作戰區都會進行「反擊作戰」科目，模擬大陸解放軍欲從海灘登陸，作戰區鎮東部隊出動戰甲車進行掃蕩海灘上進犯之敵。而1994年國軍漢光11號演習，陸、海、空軍就是在知本海岸舉行，顯見知本海岸的重要性。

過去八八風災，海軍就曾派出2艘LCU通用登陸艇在知本海岸搶灘，載運100噸的泡麵、乾糧、飲用水等民生物資，隨即駛往大武海灘登陸，這是海軍首次在知本海岸搶灘登陸的紀錄。海軍4月再度於知本海岸實施兩棲登陸操演，令軍事迷相當期待。

海軍151艦隊將於4月12、13、27、28日在台東知本海岸實施登陸操演，也讓知本海岸過去原非列管中可實施兩棲登陸的「紅色沙灘」首次曝光。圖／擷取自漁業署官網
海軍151艦隊將於4月12、13、27、28日在台東知本海岸實施登陸操演，也讓知本海岸過去原非列管中可實施兩棲登陸的「紅色沙灘」首次曝光。圖／擷取自漁業署官網
每年漢光演習，知本海岸第二作戰區都會進行「反擊作戰」科目，模擬大陸解放軍欲從海灘登陸，作戰區鎮東部隊出動戰甲車進行掃蕩海灘上進犯之敵。本報資料照片
每年漢光演習，知本海岸第二作戰區都會進行「反擊作戰」科目，模擬大陸解放軍欲從海灘登陸，作戰區鎮東部隊出動戰甲車進行掃蕩海灘上進犯之敵。本報資料照片

海軍 漢光演習 解放軍 台東

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