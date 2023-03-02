國防部對「全動法」修法未妥善溝通 傳綠營決定暫緩修法

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部近期預告修正全民防衛動員準備法。本報資料照片
國防部近期預告修正全民防衛動員準備法。本報資料照片

國防部在國安會指導下擬修訂《全民防衛動員準備法》，但因事前缺乏向國會溝通，且管制媒體等兹事體大，傳黨政高層會商後決定暫緩修法。

立法院外交國防委員會召委蔡適應即表示，近期國防部推出許多重大政策都未事先進行溝通。他認為，全動法儘管是國防部主管法規，但綜觀法條內容涉及各部會和各縣市政府，層級非常高，他建議由行政院統一處理較為妥當。

他說，另外動員區分為動員實施階段及動員準備階段，前者緊扣緊急命令，法源是憲法，也有完整的立法院追認程序可依循；但動員準備階段只提到「平時實施動員準備時期」，缺少客觀依據，他認為應該有更完善的法規。

關於訊息傳播動員準備方案，蔡適應提到現行〈動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法〉第12條規範「動員實施階段，未取得國防部或當地軍事指揮官核可之文字、聲音及影像等，大眾傳播事業不得發布、刊登或播送。」在實務上無法執行，畢竟戰時國防部不可能一一針對每家媒體報導審核，他會請有關單位制訂出更實際的作法。

除上述方案外，另外包含教育動員準備方案衍伸出所謂的造冊16歲以上學生議題，全動法有相當多內容在資訊不對等情況下讓各界難以理解，蔡適應覺得這可歸納至近期國防部疏於進行民意溝通，就連去年公布荒腔走板的全民國防手冊引來批評後，至今也毫無下文，顯見國防部在重大政策決定時沒有廣納各單位專業意見，有很急迫的檢討必要。

而據了解，國防部修法前對民進黨內部並未有充足溝通，且國防部主導的部分內容，是否合於目前社會樣態，執政黨立委也有不小雜音，加上跨部會的意見聯繫不足，黨政高層昨會商後敲定，修法內容仍要妥適研議，決定暫緩推動修法。

國防部 蔡適應 立法院

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