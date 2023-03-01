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日媒稱9成退役軍官赴陸賣情報 國防部：憑空杜撰

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

針對日本經濟新聞以不明消息來源，指稱高達9成的台灣軍官，退役後前往中國大陸，以提供國軍情報換取金錢，質疑國軍保家衛國忠誠度，國防部今晚表示，國軍「為中華民國生存發展而戰」、「為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變。相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助臺海及印太區域和平與穩定。

國防部表示，研析近年共諜案件態樣，早已發現中共慣常運用退役接觸現役，即已策訂相關防處作為，要求各級落實宣教；並結合肅諜專案清查及自清表白問卷，深入查察高風險對象，限制接密及汰除等措施。

另在反情報教育方面，國防部表示，經運用莒光日電視教學等多元管道，提高官兵安全警覺；配合國安聯防機制，強化檢肅敵諜能量，近年偵破敵諜案件，多為官兵主動檢舉，顯見國軍反制敵人滲透已扎根基層、展露成效。

國防部強調，陶冶官兵「知廉恥、辨生死、負責任、重氣節」之精神，為國軍忠貞教育重要目標。官兵深刻體認，保家衛國為軍人天職與使命，秉持「退此一步即無死所」的精神，戮力各項戰備整備工作。「槍聲一響，只有亡將、沒有降軍」是國軍捍衛國家、保護人民最忠誠的誓言，籲請媒體報導前，善盡客觀查證之責任，避免誤導視聽、無益區域和平穩定。

國軍 國防部 日本經濟

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