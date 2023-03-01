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全動法修法惹爭議 行政院：預告階段尚未定案

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成。圖/行政院提供
行政院代理發言人羅秉成。圖/行政院提供

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，引發外界關注，行政院代理發言人羅秉成今天表示，國防部為完備法制、確保國家安全而啟動此次修法程序，修法草案係進入緊急命令狀態的非常時期法制，其相關依法規定的必要管制措施，僅適用於「實施動員時期」，絕不會影響或損及人民平時之自由與權益。

羅秉成指出，此次全動法修法並無時間表，現仍在預告階段，亦即國防部正進行向各界徵詢意見的法制作業中，尚未定案，當然也還未到報請行政院審查的程度。

羅秉成表示，近期已有各方針對草案相關內容表示意見，請國防部務必詳加研析各種正反意見，審慎評估，除持續進行跨部會的協調外，也要凝聚社會共識、做好溝通工作，務求穩健處理。

至於外界指稱此項修法意圖「動員學生參戰」、「使學生製造武器」云云，並非事實，國防部等相關部會已屢予嚴正澄清，且此項修法與數位中介服務法草案無關，至盼各界本於事實理性討

國防部 羅秉成 行政院

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