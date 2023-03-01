「全動法」箝制言論 朱立倫：堅持言論自由者都該反對
針對民進黨政府打算推動「全民防衛動員準備法」修正，國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會發表談話指出，該法案已經引起所有民眾疑慮，而且將會箝制言論自由，讓所有被政府準備動員造冊的16歲以上男女與父母恐懼。
朱立倫表示，根據該草案，政府將可以在平日動員準備時，對所有媒體從業人員與網際網路的相關資料進行調查、分析、蒐集，而且完全空白授權。台灣如果還有堅持言論自由的人，都應該站出來反對，該法要比數位中介法的問題還要嚴重，全民都應反對空白授權以及政府箝制言論自由。
朱立倫強調，國民黨主張對話與國防兼顧的「雙D戰略」（Defense國防和Dialogue對話)，希望藉此避戰，促進兩岸和平，即便要強化國防，也是為了改革目前的軍事訓練方式，改善後備軍人戰力，絕不是要把未成年的學生也動員造冊，而且不分男女，讓大家面對戰爭危害，這讓所有家長與子女都不能接受。
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