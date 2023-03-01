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國防部修全動法 揭仲：與現實嚴重脫節 停留二戰時期

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公告《全民防衛動員準備法》修正草案所衍生管制媒體與青年戰時動員服勤等爭議。圖/取自中華民國陸軍臉書粉專
國防部公告《全民防衛動員準備法》修正草案所衍生管制媒體與青年戰時動員服勤等爭議。圖/取自中華民國陸軍臉書粉專

針對近日國防部公告《全民防衛動員準備法》修正草案所衍生管制媒體與青年戰時動員服勤等爭議，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天認為，國防部版《全民防衛動員準備法》修正草案最大的問題，在於對中共武力犯台戰爭場景的設定，與現實嚴重脫節，還停留在第二次世界大戰或抗戰時期。

揭仲指出，若中共武力犯台，台灣全島絕大部分地區都可能都陷於戰火，根本不存在安全「大後方」的情況下，平面媒體、電子媒體與出版事業等，應該都已無法正常運作，如何能被動員？就算網路還能使用，此時在網路發布消息的也已經是個人而非媒體。因此在「訊息傳播動員」戰時幾乎不可能執行，所謂的「動員準備階段」又無明確定義，幾乎等同於「平時」的情況下，修正條文新增第十五條要求應該對「出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃」，就有嚴重不符比例原則，甚至侵害業者與相關人員隱私。

揭仲說，若為了在緊急狀態發生時能對國人傳播正確的訊息，則國防部應該要重視的是「如何應建置戰時可供政府對民眾發布消息之可靠方式」，同時邀集媒體共同磋商相關的因應措施。

至於在青年戰時動員服勤部分，揭仲表示，目前高中生早已取消軍訓課與軍護課，已不適合擔任後方安全工作，且除非經過一段時間的編組與訓練，也無法勝任戰時協助生產等勤務。然而，若中共武力犯台，台灣全島絕大部分地區可能都陷於戰火的情況下，屆時已不太可能有足夠的時間和足夠安全的空間，以便大規模的組訓學校青年從事動員勤務。因此，相關單位擬大規模編組16歲以上學生從事戰時勤務，恐缺乏實質的效益。

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