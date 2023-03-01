中央修全動法 盧秀燕：修法要安心不是引發疑慮

國防部公告「全民防衛動員準備法」修法草案，必要時將對媒體、網路納編納管；針對未滿16歲「動員造冊」。台中市長盧秀燕說，全動法的修正有時代必要性，但修法過程應該要讓國人更安心，而不是引起疑慮。

盧秀燕說，她身為市長及家長，直指「全動法」應該是要減少疑慮，而不是製造疑慮。盧秀燕說，目前看到修法的方向，有「箝制媒體之嫌」，民眾就是透過媒體了解國家的現況，不管平時或戰時都應該尊重媒體。

盧秀燕說，但是她看到修法的方向，卻是「平時尊重媒體，戰時箝制媒體」，這不是好的方向，尤其戰時，民眾更需要了解真相。

這次修法引起更大，疑慮的是讓未成年的孩子，不管是參與什麼工作，引起社會更大的疑慮。畢竟成年人經過兵役訓練，但未成年的孩子不論扮演什麼角色，都必須慎重思考。