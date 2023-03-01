中央修全動法 盧秀燕：修法要安心不是引發疑慮
國防部公告「全民防衛動員準備法」修法草案，必要時將對媒體、網路納編納管；針對未滿16歲「動員造冊」。台中市長盧秀燕說，全動法的修正有時代必要性，但修法過程應該要讓國人更安心，而不是引起疑慮。
盧秀燕說，她身為市長及家長，直指「全動法」應該是要減少疑慮，而不是製造疑慮。盧秀燕說，目前看到修法的方向，有「箝制媒體之嫌」，民眾就是透過媒體了解國家的現況，不管平時或戰時都應該尊重媒體。
盧秀燕說，但是她看到修法的方向，卻是「平時尊重媒體，戰時箝制媒體」，這不是好的方向，尤其戰時，民眾更需要了解真相。
這次修法引起更大，疑慮的是讓未成年的孩子，不管是參與什麼工作，引起社會更大的疑慮。畢竟成年人經過兵役訓練，但未成年的孩子不論扮演什麼角色，都必須慎重思考。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言