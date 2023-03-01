快訊

Gogoro宣布史上最大規模降價！全新Gogoro Delight「本色黑」同步登場

新竹棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：目前最高層級是內政部次長

16歲學生動員服勤 專家：每年只訓練8小時等於去送死

中央修全動法 盧秀燕：修法要安心不是引發疑慮

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，「全動法」應該讓民眾安心而不是引起疑慮。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕說，「全動法」應該讓民眾安心而不是引起疑慮。記者陳秋雲/攝影

國防部公告「全民防衛動員準備法」修法草案，必要時將對媒體、網路納編納管；針對未滿16歲「動員造冊」。台中市長盧秀燕說，全動法的修正有時代必要性，但修法過程應該要讓國人更安心，而不是引起疑慮。

盧秀燕說，她身為市長及家長，直指「全動法」應該是要減少疑慮，而不是製造疑慮。盧秀燕說，目前看到修法的方向，有「箝制媒體之嫌」，民眾就是透過媒體了解國家的現況，不管平時或戰時都應該尊重媒體。

盧秀燕說，但是她看到修法的方向，卻是「平時尊重媒體，戰時箝制媒體」，這不是好的方向，尤其戰時，民眾更需要了解真相。

這次修法引起更大，疑慮的是讓未成年的孩子，不管是參與什麼工作，引起社會更大的疑慮。畢竟成年人經過兵役訓練，但未成年的孩子不論扮演什麼角色，都必須慎重思考。

盧秀燕

延伸閱讀

影／出席二二八追思會 盧秀燕：用愛與包容化解仇恨

228扶輪盃接力路跑賽1500人響應 盧秀燕：跑出健康！

影／林明溱扯南投垃圾林佳龍害的 今遭打臉避談

陳水扁出席228追思禮拜 見盧秀燕2個動作讚「難怪可以連任」

相關新聞

中央修全動法 盧秀燕：修法要安心不是引發疑慮

國防部公告「全民防衛動員準備法」修法草案，必要時將對媒體、網路納編納管；針對未滿16歲「動員造冊」。台中市長盧秀燕說，全...

大陸無人機干擾阻我試射？ 知情人士：已試射成功

中科院預計本月22、23、24日共3天飛彈試射，但公告取消，巧合的是23日至24日大陸偵察無人機闖我東南空域，外界認為陸...

華郵披露：台灣需要更多「捍衛戰士」

華盛頓郵報報導，台灣向美國採購的66架新造F-16戰機將於2026年全數交機完成，但正面臨戰機飛行員人數不足的窘境。

全民皆兵進行式 蔡政府要年輕人拿掃帚上戰場？

蔡總統去年國慶談話宣示落實全民防衛，成立「全民防衛動員署」，她強調「守土衛國」從來都不只是軍人的事，每一位國民都是國家的守護者。對應今日國防部預告全民防衛動員準備法修正草案、教育部要求各地方政府積極配合國防部將學生動員計畫造冊納管，原來蔡總統這段話已在預告，要為全民皆兵做好準備。

【專家之眼】全動法爭議 是人民不信任政府

國防部預告修正全民防衛動員準備法引起的爭議，表面上看，是對政府於平時可能干預新聞、言論自由，乃至於戰時把十六歲青少年捲入...

五角大廈：至2027年無跡象顯示北京會突然侵台

美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）28日在聯邦眾議院軍事委員會表示，到2027年前，沒有跡象顯示中國大陸可能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦