快訊

Gogoro宣布史上最大規模降價！全新Gogoro Delight「本色黑」同步登場

新竹棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：目前最高層級是內政部次長

16歲學生動員服勤 專家：每年只訓練8小時等於去送死

大陸無人機干擾阻我試射？ 知情人士：已試射成功

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國防部上周23及24日公布中共解放軍台海周邊海、空域即時軍事動態，其中1架彩虹4無人偵察機飛入我東南空域，並接近蘭嶼，巧合的是正好是中科院試射飛彈的時間點。圖／擷取自國防部軍事動態
國防部上周23及24日公布中共解放軍台海周邊海、空域即時軍事動態，其中1架彩虹4無人偵察機飛入我東南空域，並接近蘭嶼，巧合的是正好是中科院試射飛彈的時間點。圖／擷取自國防部軍事動態

中科院預計本月22、23、24日共3天飛彈試射，但公告取消，巧合的是23日至24日大陸偵察無人機闖我東南空域，外界認為陸方無人機舉動是來情蒐，我方試射被迫取消。不過，有知情人士表示，已試射成功，未受影響。中科院則回應因事關機敏，不做評論。

一名知情人士表示，中科院經過評估後，認為大陸該架無人機對我情蒐沒有影響，因此，原定飛彈試射照常，且非常成功；之所以公告取消，中科院循例試射結束就會發布公告知會相關單位，外界也不用過度臆測，大家應該支持國防工業發展。

該知情人士強調，去年幾次的試射都有外在干擾，有天候因素的影響，也有大陸機艦的干擾，但也有一部是技術性的問題，這些因外在干擾都會影響試射順遂與否，畢竟試射作業是非常嚴謹的事。

國防部上周23及24日公布中共解放軍台海周邊海、空域即時軍事動態，其中1架彩虹4無人偵察機飛入我東南空域，並接近蘭嶼，巧合的是正好是中科院試射飛彈的時間點，但軍事迷上漁業署射擊通報網頁時，發現試射公告取消，認為陸方無人機舉動是來情蒐，我方試射被迫取消。

空軍前副司令張延廷表示，現在解放軍對台情蒐已是採立體模式，除過去陸、海的情蒐，現在多了空中情蒐，近期常見偵查無人機、運8和運9電偵機，都具備強大的偵蒐功能，尤其無人機具有全天候不分晝夜的能力，對我方確實有一定的影響。

他強調，目前中共對台的軍事策略是不打沒有把握的戰、首戰即決勝和複雜電子環境作戰的戰場經營，而複雜電子環境作戰的戰場經營就是利用情報船、偵查無人機、運8和運9電偵機等，對我進行各項頻譜參數的蒐集，值得注意。

張延廷認為我方目前只剩屏東九鵬試射基地，大陸對我情蒐日漸頻繁，或許可以有另外構思就是和美方合作租用基地，來進行相關飛彈試射，確保參數不被對岸情蒐。

中科院預計本月22、23、24日共3天飛彈試射，但公告取消，知情人士表示，已試射成功，未受影響，中科院循例試射結束就會發布公告知會相關單位。圖／擷取自漁業署官網
中科院預計本月22、23、24日共3天飛彈試射，但公告取消，知情人士表示，已試射成功，未受影響，中科院循例試射結束就會發布公告知會相關單位。圖／擷取自漁業署官網

延伸閱讀

山西電網巡檢 首用氫能無人機

凱博觀點／轉讓大陸子公司股權 可免稅

獨／無人機參演北部兩棲登陸試航 東部新紅色沙灘曝光

習近平將會普亭 美議員：傳中國擬贈俄國百架無人機、致命武器

相關新聞

中央修全動法 盧秀燕：修法要安心不是引發疑慮

國防部公告「全民防衛動員準備法」修法草案，必要時將對媒體、網路納編納管；針對未滿16歲「動員造冊」。台中市長盧秀燕說，全...

大陸無人機干擾阻我試射？ 知情人士：已試射成功

中科院預計本月22、23、24日共3天飛彈試射，但公告取消，巧合的是23日至24日大陸偵察無人機闖我東南空域，外界認為陸...

華郵披露：台灣需要更多「捍衛戰士」

華盛頓郵報報導，台灣向美國採購的66架新造F-16戰機將於2026年全數交機完成，但正面臨戰機飛行員人數不足的窘境。

全民皆兵進行式 蔡政府要年輕人拿掃帚上戰場？

蔡總統去年國慶談話宣示落實全民防衛，成立「全民防衛動員署」，她強調「守土衛國」從來都不只是軍人的事，每一位國民都是國家的守護者。對應今日國防部預告全民防衛動員準備法修正草案、教育部要求各地方政府積極配合國防部將學生動員計畫造冊納管，原來蔡總統這段話已在預告，要為全民皆兵做好準備。

【專家之眼】全動法爭議 是人民不信任政府

國防部預告修正全民防衛動員準備法引起的爭議，表面上看，是對政府於平時可能干預新聞、言論自由，乃至於戰時把十六歲青少年捲入...

五角大廈：至2027年無跡象顯示北京會突然侵台

美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）28日在聯邦眾議院軍事委員會表示，到2027年前，沒有跡象顯示中國大陸可能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦