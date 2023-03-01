大陸無人機干擾阻我試射？ 知情人士：已試射成功

中科院預計本月22、23、24日共3天飛彈試射，但公告取消，巧合的是23日至24日大陸偵察無人機闖我東南空域，外界認為陸方無人機舉動是來情蒐，我方試射被迫取消。不過，有知情人士表示，已試射成功，未受影響。中科院則回應因事關機敏，不做評論。

一名知情人士表示，中科院經過評估後，認為大陸該架無人機對我情蒐沒有影響，因此，原定飛彈試射照常，且非常成功；之所以公告取消，中科院循例試射結束就會發布公告知會相關單位，外界也不用過度臆測，大家應該支持國防工業發展。

該知情人士強調，去年幾次的試射都有外在干擾，有天候因素的影響，也有大陸機艦的干擾，但也有一部是技術性的問題，這些因外在干擾都會影響試射順遂與否，畢竟試射作業是非常嚴謹的事。

國防部上周23及24日公布中共解放軍台海周邊海、空域即時軍事動態，其中1架彩虹4無人偵察機飛入我東南空域，並接近蘭嶼，巧合的是正好是中科院試射飛彈的時間點，但軍事迷上漁業署射擊通報網頁時，發現試射公告取消，認為陸方無人機舉動是來情蒐，我方試射被迫取消。

空軍前副司令張延廷表示，現在解放軍對台情蒐已是採立體模式，除過去陸、海的情蒐，現在多了空中情蒐，近期常見偵查無人機、運8和運9電偵機，都具備強大的偵蒐功能，尤其無人機具有全天候不分晝夜的能力，對我方確實有一定的影響。

他強調，目前中共對台的軍事策略是不打沒有把握的戰、首戰即決勝和複雜電子環境作戰的戰場經營，而複雜電子環境作戰的戰場經營就是利用情報船、偵查無人機、運8和運9電偵機等，對我進行各項頻譜參數的蒐集，值得注意。