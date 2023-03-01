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五角大廈：至2027年無跡象顯示北京會突然侵台

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）。 路透社
美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）。 路透社

美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）28日在聯邦眾議院軍事委員會表示，到2027年前，沒有跡象顯示中國大陸可能會突然決定侵略台灣。

卡爾說，沒有跡象顯示，中國大陸國家主席習近平和解放軍已準備好，要在未來兩年侵略台灣；他認為，習近平是設下時間表，要求軍方準備好，但不代表著他們已經決定這麼做。

不過卡爾也說，評估會隨著獲取的訊息和情報而調整。

卡爾表示，當修正主義的威權大國無視自由世界規範，吞併鄰國並瓜分勢力範圍，若俄羅斯侵略烏克蘭一役贏了，形同鼓勵其他國家如法炮製，中國大陸將獲益匪淺。

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）則在聯邦眾議院外交委員會會重申，美國會協助台灣維持足夠的自我防衛能力，尤其是在不對稱戰力。

包含外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在內，若干議員關切對台軍售武器交付問題，康達表示，美國致力於履行在台灣關係法中所規範的義務，以協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

康達表示，美國去年對台軍售累計13項，是20年以來最多，除了數字之外，美國將重點放在建立台灣的不對稱能力，並認為這對維持嚇阻和和平穩定最有效。

康達表示，外界有點誤解的是，當國務院通知國會後，還得跟廠商溝通合約和履約，並非全數長期延宕；此外，台灣不是唯一受影響者，美國其他合作夥伴也如此，政府正在努力解決這些問題。

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