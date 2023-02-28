獨／中樞防衛最前線 海巡首披露特勤快艇淡水河口操演

淡水河口海域是中樞防務最前線，海巡署日前首度發布所屬K92特種作戰突擊艇在關鍵海域實施操演畫面。配備軍規熱像儀的海巡特勤隊快艇，戰時透過「平戰轉換」機制，將納入台北衛戍地區防務體系指揮，除可執行河口海域的反滲透巡弋，同時可沿淡水河將特勤隊員快速機動至台北市中樞地帶，執行「反特攻」等軍事任務。

海巡署今年完成「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」中三艘突擊艇採購案，預算金額達2億800萬元，每艘價值3600元。海巡署表示，三艘突擊艇均已完成驗收交船，並投入各項勤務訓練任務運用，將持續籌建此型船隊。不過，此型快艇至今尚未登錄在海巡署官網艦艇錄中，仍被官方視為機敏裝備。

海巡署表示，新採購的特勤突擊艇船體吃水淺，且有操控靈活、船速高、耐航及續航力高的特性，極速可達50節，艇上配備軍規級熱顯像儀，可供特勤隊員全天候遠端偵察、精準測距、目標鎖定及錄影蒐證使用。平時主要為執行海域反恐訓練及協助海難救助任務，如遇有突發海上恐怖攻擊或海上重大事故時，即可迅速前往執行攻堅或救援任務。

海巡署同時指出，現行規劃特勤突擊艇執行任務範圍，包括海域反恐怖活動、反劫持及重大案件應變、制變任務、支援海域重大、特殊犯罪案件偵辦任務、支援取締越界捕魚、抽砂任務，同時也能協同國防部實施「平戰轉換」任務。

據了解，海巡署與憲兵指揮部有簽支援協定，特勤隊含快艇戰時納入衛戍地區指揮成為管制部隊，執行「衛戍區重要目標反特攻」任務。特勤隊編組可藉由快艇沿淡水河、基隆河快速抵達台北市的中樞地帶，並依令沿途掃盪河面可疑目標，形成阻絕防線。

海巡三艘國造特勤快艇目前部署在鄰近淡水河口的台北港區，日前實施海上掃蕩、反特攻、反滲透等操演課目，驗測隊型與速度，並熟悉平戰轉換任務。三艘快艇由特勤隊員操駕，靈活在河口海域梭巡，極速時艇首飛騰水面，艇身驚險精確交錯，展現隊員精熟操艇技術。海巡署首度公布操演畫面。

海巡K92特種作戰突擊艇是玻璃纖維材質的平底船，海巡特勤隊卻曾駕此艇直接橫渡海峽，直接開往馬祖執行取締中國大陸法抽砂船的任務，展現此型艇驚人的耐波力、續航力。