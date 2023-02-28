獨／無人機參演北部兩棲登陸試航 東部新紅色沙灘曝光
海軍151艦隊本（3）月7、8日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航訓練，海軍司令部近日進一步發布「空層空域操演報告單」，將在同一時間於同一海空域實施無人機操演。
據了解，海軍銳鳶無人機系統將參與這項預習，自桃園升空後，模擬觀測攻擊軍海上登陸舟波路徑、海上泊地位置或反覘防衛軍陣地。台東知本下月也將實施相同操演，又一新紅色沙灘曝光。
對此，海軍司令部昨日表示，海軍依國防部「處處皆戰場、時時做訓練」的指導，貫徹戰訓本務與戰備整備工作，以建構可恃戰力捍衛海疆安全。有關海軍各項戰演訓任務，均依年度訓練流路執行。
海軍司令部發出空層空域操演告單，將於7、8兩日清晨5時至8時，在竹圍漁港外海空域實施操演，操演空域與同一日期海軍151艦隊預計在當地實施登陸操演預習水域方位重疊。文件上敘明，這項操演空域協調使用，依「無人航空器系統作業申請表」向民航局提出申請。
由於通報敘明操演高度在6000呎以下，海軍具備相關升限性能的無人機型，研判為「銳鳶」。屆時應自舊桃園機場升空支援登陸操演。
海軍除3月擬在桃園竹圍漁港南側沙灘實施兩棲登陸預習外，近日也發出通報，將於四月12、13、27、28日在台東知本海岸實施操演，操演方位範圍與方位設定與竹圍相近，同樣由151艦隊擔綱，也為兩棲登陸操演預習。知本海岸過去原非列管中可實施兩棲登陸的紅色沙灘，此次也曝光。
據觀察，海軍兩棲登陸艇隊去年起頻繁移防，蘇澳港去年即進駐10艘執行兩棲演訓及重型機具與物資運送等任務的LCM機械登陸艇，旭海艦除日前在基隆下卸LCM外，也在台中港下卸布雷艇與合字艇。3、4月海軍規劃在北部、東部實施登陸操演預習，並配合無人機操演，登陸艇在今年漢光39號演習兵科與實兵用途受到關注。
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