快訊

獨／中樞防衛最前線 海巡首披露特勤快艇淡水河口操演

獨／無人機參演北部兩棲登陸試航 東部新紅色沙灘曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍一五一艦隊本（三）月七、八日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航測試訓練，海軍司令部近日進一步發布「空層空域操演報告單」，將在同一時地實施無人機凌空操演。圖／取自射擊通報
海軍一五一艦隊本（三）月七、八日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航測試訓練，海軍司令部近日進一步發布「空層空域操演報告單」，將在同一時地實施無人機凌空操演。圖／取自射擊通報

海軍151艦隊本（3）月7、8日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航訓練，海軍司令部近日進一步發布「空層空域操演報告單」，將在同一時間於同一海空域實施無人機操演。

據了解，海軍銳鳶無人機系統將參與這項預習，自桃園升空後，模擬觀測攻擊軍海上登陸舟波路徑、海上泊地位置或反覘防衛軍陣地。台東知本下月也將實施相同操演，又一新紅色沙灘曝光。

對此，海軍司令部昨日表示，海軍依國防部「處處皆戰場、時時做訓練」的指導，貫徹戰訓本務與戰備整備工作，以建構可恃戰力捍衛海疆安全。有關海軍各項戰演訓任務，均依年度訓練流路執行。

海軍司令部發出空層空域操演告單，將於7、8兩日清晨5時至8時，在竹圍漁港外海空域實施操演，操演空域與同一日期海軍151艦隊預計在當地實施登陸操演預習水域方位重疊。文件上敘明，這項操演空域協調使用，依「無人航空器系統作業申請表」向民航局提出申請。

由於通報敘明操演高度在6000呎以下，海軍具備相關升限性能的無人機型，研判為「銳鳶」。屆時應自舊桃園機場升空支援登陸操演。

海軍除3月擬在桃園竹圍漁港南側沙灘實施兩棲登陸預習外，近日也發出通報，將於四月12、13、27、28日在台東知本海岸實施操演，操演方位範圍與方位設定與竹圍相近，同樣由151艦隊擔綱，也為兩棲登陸操演預習。知本海岸過去原非列管中可實施兩棲登陸的紅色沙灘，此次也曝光。

據觀察，海軍兩棲登陸艇隊去年起頻繁移防，蘇澳港去年即進駐10艘執行兩棲演訓及重型機具與物資運送等任務的LCM機械登陸艇，旭海艦除日前在基隆下卸LCM外，也在台中港下卸布雷艇與合字艇。3、4月海軍規劃在北部、東部實施登陸操演預習，並配合無人機操演，登陸艇在今年漢光39號演習兵科與實兵用途受到關注。

海軍一五一艦隊本（三）月七、八日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航測試訓練，海軍司令部近日進一步發布「空層空域操演報告單」，將在同一時地實施銳鳶無人機凌空操演。記者洪哲政／攝影
海軍一五一艦隊本（三）月七、八日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航測試訓練，海軍司令部近日進一步發布「空層空域操演報告單」，將在同一時地實施銳鳶無人機凌空操演。記者洪哲政／攝影
台東知本海岸下月也將實施兩棲登陸操演預習，又一新紅色沙灘曝光。圖／取自射擊通報
台東知本海岸下月也將實施兩棲登陸操演預習，又一新紅色沙灘曝光。圖／取自射擊通報

海軍司令部 桃園機場 沙灘

延伸閱讀

無人機墜莫斯科東南百里外 俄官員稱攻擊行動失敗

習近平將會普亭 美議員：傳中國擬贈俄國百架無人機、致命武器

影／國防部花500億買無人機 立委擔心成「無人機版高端」

兩會期間入京快遞需二次安檢 無人機等航空器禁飛

相關新聞

獨／無人機參演北部兩棲登陸試航 東部新紅色沙灘曝光

海軍151艦隊本（3）月7、8日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航訓練，海軍司令部近日進一步發布「空層空域操演...

獨／中樞防衛最前線 海巡首披露特勤快艇淡水河口操演

淡水河口海域是中樞防務最前線，海巡署日前首度發布所屬K92特種作戰突擊艇在關鍵海域實施操演畫面。配備軍規熱像儀的海巡特勤...

全民防衛戰／16歲學生動員造冊 有家長贊同：但不能有特權、要和升學聯結

16歲以上學生不分男女將投入戰時救護武器生產與保鄉戰鬥，由國防部納管。一名軍訓教官表示，國防部戰時要動員這些孩子去作戰，那請問平時有什麼訓練的作法，可以讓孩子戰時有足夠的能力去應付。還是不管如何，找人先去當砲灰，讓年輕人在政府的無能下白白犠牲？家長則炮轟政府「別再亂搞」，這種動員召集根本是擾民，「製造恐慌」。不過也有一名身為大學教授的家長表示贊同動員令，但建議國防部和教育部要確實落實勤前教育。他還說，動員令要成功有3大關鍵。

影／國防部花500億買無人機 立委擔心成「無人機版高端」

國防部要求「國防工業發展基金會」業管單位，投資無人機民間廠商，遭外界質疑未經審查，國防部趕緊喊卡，改動用預備金購買無人機...

綠委：學生不會上戰場做彈藥 真正採行是在國民黨時期

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，民進黨立委王定宇今天說，外傳16歲以上的孩子要列冊上戰場做彈藥，這是完全的假消...

國防部：「學校防護團」不從事軍工廠武器彈藥生產

針對媒體報導，學校防護團協助軍需生產，「就是協助武器彈藥生產製造」。國防部今天表示，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦