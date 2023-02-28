國防部：「學校防護團」不從事軍工廠武器彈藥生產

針對媒體報導，學校防護團協助軍需生產，「就是協助武器彈藥生產製造」。國防部今天表示，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非「學校防護團」的服勤範圍，相關報導並非事實。

國防部表示，有關青年戰時動員服勤，是由教育部依據全動法及民防法等規定，策頒「學校青年服勤動員計畫」，針對各高級中等學校職業類科專長科系，如醫護、災防等，編組學校青年服勤，以培養災害防救及協助民防、動員等人力。

另依民防法第5條規定，內政部及教育部會銜訂定「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，明訂學校防護團服勤範圍，包括救護、消防、宣導、生產及交管等。其中協助軍需物資生產工作，係指經濟部訂定的「重要物資及固定設施調查實施辦法」第2條規範之重要物資，包括食物等10大類，其中並無「武器彈藥」。