國防部擬修「全民防衛動員法」 楊永明：動員戡亂復辟

國防部預告提出「全民防衛動員法」修正草案，管制媒體與新聞從業人員之規範遭批評箝制新聞自由。國安會前副祕書長楊永明直言，這次修法就是過去NCC所提「數位中介法」再現；「準備期」一旦通過，等於平時就能控制媒體，就像回到「動員戡亂時期的準備階段」，可能成為民進黨打擊異己的做法，不禁懷疑是否是動員戡亂復辟？

楊永明表示，國防部要修改「全民防衛動員法」，等於數位中介法的另一種形式的呈現，是絕對的惡法，有非常大的漏洞。國防部會修法的原因，在於美國認為兩岸關係間的訊息太過紛雜，民進黨政府自己在面對真相的揭露與攻擊已招架不住，所以過去由NCC提出數位中介法，結果被強大民意反彈而停止，現在則由國防部利用巧門再提出。

楊永明說，過去他擔任行政院新聞局長、國安會副秘書長時只有拜託電視台增加國際新聞的報導時間，內容完全不干涉，因為那是新聞自由，而後續在收視率考量下改變不多。中華民國做為民主法治國家，只有在國家戰時，可由總統依憲法頒布緊急命令，但是現在草案中訂出「動員準備」階段，等於到打仗前的平時都可以叫「準備期」，也就是平日隨時可以依法管制媒體。

楊永明指出，修法草案中規定，在平時的動員準備期，政府可針對出版、廣播、電視、網路等相關服務業進行「調查、統計、編組與規劃」，等於是「數位中介法的借屍還魂」。草案中還規定媒體應配合辦理並提供相關動員能量資料，定義不清不楚，就像回到「動員戡亂時期的準備階段」。

楊永明說，新聞自由是民主政治的關鍵環節，就算在戰時，民主也沒有關門，政黨和媒體也都還要扮演監督角色，人民也有知的權利。這個草案可被用來打擊異己，限制新聞內容與消息來源，指導媒體新聞報導方向，要求自我克制與審查，否則可能會被約談要求提供相關資料，大家一定要看清楚。

另外，楊永明也提到，草案中也列出「金融外匯動員準備方案」、「資通訊動員安全方案」，代表蔡政府有意針對台灣人民的資金財產，而且如果法律修過，恐怕會使許多外資和台灣資金因考量安全性而選擇離開，會把投資逼走，讓留在台灣投資的FDI更減少；還有「資通訊安全方案」也可能授權政府介入資安相關設備零件生產，這個法案不只影響新聞自由，蔡政府沒有考量到相關的實際衝擊與影響。