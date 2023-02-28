共機在海峽中線擾我空防 國軍任務機、艦、飛彈反制

國防部今（28）日上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，昨有2架次殲-11戰機、各一架次BZK-005無人機、運-8反潛機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，自2月27日（星期一）6時至2月28日（星期二）6時止，國軍偵獲共機14架次、共艦3艘次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共4架次，持續在台海周邊活動。

根據國防部公布最新中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，有2架次殲-11戰機逾越海峽中線南側，另各一架次BZK-005無人機、運-8反潛機進入我西南空域。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。