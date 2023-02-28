全動法更名刪「準備」二字 立委質疑空白授權限制人民

國防部公告「全民防衛動員準備法」修正草案，民眾黨立委張其祿認為，更名為「全民防衛動員法」後，把案名中的「準備」二字拿掉，擬加強、加大暫時全民防衛動員時的管制幅度和強度，但其中有許多內容值得討論和商榷。

張其祿舉例，第16條規範校園青年戰時的準備和參與，關係未役青年權利義務，相關措施為何？是否恰當？都值得商榷。

張其祿質疑，戰時緊急命令發佈後進入緊急管制階段，但在此之前的準備階段，如何認定？是否容易空白授權政府管制？範疇在哪？政府都須更清楚界定及說明。

張其祿指出，全動法遭質疑管制媒體惹議，其中有許多模糊地帶和授權疑慮，政府應具體說明清楚，戰時、緊急情況下對新聞從業人員的管制範疇，以及如何界定與管理，不要和人民打模糊戰。

張其祿表示，「全民防衛動員準備法」要修正為「全民防衛動員法」，從草案看來仍有許多爭議，國防部應把諸多情況釐清和界定清楚，不要讓國人及此法涉及的人員有「空白授權」疑慮。