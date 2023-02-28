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陸軍火箭車搭載全裝實彈滿街跑 北部備戰氣氛不尋常

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
位於桃園的陸軍21砲指部火箭營，本（二）實施「營級作戰計畫演練暨立即出動作戰」操演，全營首度「實裝實彈」。圖／取自國防部青年日報
位於桃園的陸軍21砲指部火箭營，本（二）實施「營級作戰計畫演練暨立即出動作戰」操演，全營首度「實裝實彈」。圖／取自國防部青年日報

國防部積極研修全民防衛動員準備法，表示是戰時依計畫動員、發揮國力，有效抵禦外敵入侵的必要措施，在實際戰備上也有動作。國軍北部、中樞地帶部隊近期積極練兵，位於桃園的陸軍21砲指部火箭營，本（二）實施「營級作戰計畫演練暨立即出動作戰」操演，全營首度「實裝實彈」，全程載著滿車可擊發的火箭彈，開赴野戰接戰規劃地帶，完成備戰發射程序，模擬對登陸敵軍實施遠距打擊。

21砲指部火箭營位於龍崗附近，但平時營內並未存放實彈，而是分存於中壢雙連坡彈庫，此舉是因雷霆2000多管火箭各型彈射程較遠，考量中樞維安的措施。不過，本月營操演時，高層下令全程採「實兵、實裝、實彈、實地」方式出營巡弋，保持戰備，滿車火箭彈街上跑，是成軍來首度實施的舉措，並不尋常。

根據國防部青年日報的報導披露，陸軍21砲指部火箭營本月於桃園地區實施為期3日的「營級作戰計畫演練暨立即出動作戰」，期間出動雷霆2000多管火箭砲車、射擊指揮車、彈藥車及各式輪車，演練對敵進行遠距打擊，全程採「實兵、實裝、實彈、實地」方式進行，並在陣地完成射擊前準備與待命射擊的程序。也就說，若按下發射鈕，當時火箭車就會發射實彈。這是過去進入屏東九鵬靶場參與實彈操演才有的舉措。

此外，負責總統府維安的憲兵202指揮部本月也實施作戰計畫演練，憲兵高階將領親自督導官兵，裝憲營甲車搭載護衛中樞的士兵趁夜機動至阻敵進城的戰術位置。

火箭 國防部 憲兵

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