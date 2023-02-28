獨／一年制義務役男看過來！國軍讓你對著大海野戰打靶

因應二零二四年啟動一年制義務役，國防部現正積極整建接訓兵舍、規劃所需預算。據證實，明年預估有近萬名高中畢業的一年制役男入營，國軍今年底前將陸續完成52棟兵舍整建、設立野戰訓練場，役男不僅可在靶場𥚃練槍，還有機會在野戰沙灘對著海面實彈打靶！國防部另也規劃編列兵役與勞退6%銜接的預算，首年需編列約1億2000餘萬元。

因應一年制義務役，國防部今年起以「季」為單位，循序漸進強化四個月軍事訓練役內涵，以銜接2024四年1年期義務役的訓練；今年起並強化軍事訓練役5週入伍訓練，為明年新制8周入伍訓練，從事課程、訓場、師資預算需求與編列，並進行國軍野戰射擊訓練及訓練場選用，訓場整建，野外訓場檢討。明年起志願役、1年義務役、4個月軍事訓練役等兵制，都適用8周入伍訓練。

據了解，國防部近期向立法院報告，針對接訓義務役士兵資源，國軍積極籌補服裝、陣營具及戰鬥個裝撥補，服裝目前籌獲7萬多套，明年會再籌補5萬多套；而去（2022）年國防部已下令整修16棟兵舍，今年會再整修36棟兵舍；合計52棟專用兵舍。

國防部長邱國正曾下令，國軍野營訓練部隊應直接進駐至靶場周邊實施野宿、攻防後，就近進入靶場實施射訓，以節省時間。國防部進一步向立法院報告指出，在射擊訓練設施方面，國軍現有118座靶場，各作戰區現也新規劃出15處新增野外訓場含靶場，南部就規劃以海灘的國有地，讓新訓部隊進駐周邊地帶實施野營，透過攻擊演練，讓部隊對著海面實施野戰射擊。

而據證實，國防部與教育部將向校園宣導內容，包括一年制義務役薪資，目前規劃完訓取得專長可領2萬零320元，再加上軍保、健保額度等，總額可達2萬6000元，6％勞退薪資提撥則由國防部編列預算；據了解，若以義務役二兵計算，第1年人數約1萬3000人，國防部光勞退六6%即需編列約1億2000多萬元預算，2029年就要編到9億2000餘萬元。