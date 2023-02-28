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動員16歲以上學生參戰？國防部今日最新回應曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天表示，「全民防衛動員準備法」修法有其必要性與重要性。圖／本報資料照
國防部今天表示，「全民防衛動員準備法」修法有其必要性與重要性。圖／本報資料照

國防部今天表示，「全民防衛動員準備法」修法有其必要性與重要性，現行全動法第13條即規定，各動員準備機關應對可動員的人力、物力、設施等，進行調查、統計及規劃，並得實施演習驗證，目的是為確保戰時依計畫動員，有效抵禦外敵入侵。但只適用於動員時期，絕不會影響或損及人民平時的自由與權益。

教育部日前召集地方教育主管機關視訊會議討論使用全民防衛動員資訊整合系統，16歲以上學生不分男女參與的學生青年服勤動員準備執行計畫的造冊資料，要填入國防部全民防衛動員署系統列管運用。此舉帶來動員學生上戰場的質疑。

對此，國防部表示，全動法自民國90年11月14日公布施行，曾於103年及108年歷經2次修正，但因現行條文內容，多偏重規定動員準備事項，但就動員實施後指揮體系及戰時徵用等規範顯有不足；且經考量區域威脅情勢，以及凝聚「全民國防」理念共衛家園的必要，國防部啟動修法工作，期能周延相關配套、完備整體動員機制。

國防部指出，由於非常時期緊急動員作業的成效，攸關國家存續，世界各國均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患。現行全動法第13條即規定，各動員準備機關應對可動員的人力、物力、設施等，進行調查、統計及規劃，並得實施演習驗證，目的也是為確保戰時依計畫動員、發揮國力，有效抵禦外敵入侵。全動法既屬進入緊急命令狀態的非常時期法制，則相關依法規定的必要管制措施，自僅適用於實施動員時期，絕不會影響或損及人民平時的自由與權益。

國防部表示，全民防衛動員法制工作，為民主國家面對敵國威脅時，保障國家安全與人民生存的必要措施。國防部於修正草案公告期間，對於各方意見將會納入參酌研修，再依程序陳報行政院審查，此屬正常的法制作業。國防部至盼各界對此修法能基於保護國家安全的共同目標，本於事實理性溝通討論，希勿任意渲染扭曲、混淆視聽，國防部特此再嚴正澄明此項修法的必要性與重要性，以兼顧民眾權益與保障國家安全的目標。

國防部 演習

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