讓役男大學四年當完兵也順利畢業 研擬彈性修業制度

針對明（2024）年即將實施的一年期義務兵役，國防部與教育部將協同展開「回復徵集一年期義務役政策校園宣導」。相關內容披露，因應新兵役制度，教育部正在規劃大學彈性休業制度，目前研擬建議役男在四年大學學業當中，以休學一年的方式到部隊服役，役畢再返校銜接原來的課程；或是建議由大學開辦暑期課程，讓有役男身份的學生在三年內將四年學分修完，空下一年來當兵，如此即能「四年時間內完成學業也把兵當完」。

面對去年6月畢業季後，役男當兵塞車高達5萬多人，而根據役政署評估，明年入營的94（2005）年次役男，即未應屆升大學而選擇入營當兵者，評估有9127人，四個月軍事訓練役則仍有7萬人左右，未來軍事訓練役男逐年遞減、一年制義務役男逐年遞增，94年次役男到2027年大學畢業後，入營服役人數才會增加，國防部也會在這個年度辦理義務役軍士官考選作業。預判2029年一年制義務役男人數將達5萬3000左右，爾後每年平均有6萬至7萬8000人入營服役，軍事訓練役男則降1萬人以下。

國防部去年5月成立「國軍兵役制度轉換政策」專案編組，在蔡總統宣布回復義務役徵集後，這項編組今年1月已轉型為「強化全民國防兵力結構調整方案」整備工作專案編組。這項編組協同教育部即將展開「回復徵集一年期義務役政策校園宣導」，宣導有關一年期義務役薪資、年資可與勞退連接等內容。

此外，宣導內容可望包括「大學彈性休業制度」。國防部官員透露，教育部正規劃，目前方案有讓役男在四年大學學業當中，以休學一年的方式，到部隊完成一年服役，後續再返校銜接原來的課程。另也有建議能用四年時間「把書讀完也把兵當完」，由學校開辦暑期課程，大學三年將四年學分修完，空下一年來服役；但此事涉大學自治法，由教育部主責，須視學校能否配合，也須視學生自主意願，國防部全力配合。