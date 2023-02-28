國防部：學生動員服勤 協助救護

教育部上月邀集各縣市主管人員開會，未來將把十六歲以上的學生名冊，輸入國防部全民防衛動員署的動員資訊系統，以利戰時運用。對於此舉帶來動員學生上戰場的質疑，國防部表示，現行民防法就規定高中以上需編組防護團，協助救護、消防等任務，沒有參戰的疑慮。

軍事發言人孫立方少將說，有關學生青年動員服勤，係由教育部依全動法等法規訂定計畫，並依學校防護團編組辦理。他指出，依據民防法第四條，高中以上學校應編組防護團，工作是協助救護及消防等。

國防部官員指出，教育部依據全動法及民防法等規定，策頒「學校青年服勤動員計畫」，針對各高中職類科專長科系，例如醫護、災防、汽修、資訊、心理等，編組學校青年服勤，以培養災害防救及協助民防、動員等人力，並不會讓學生武裝投入戰場。