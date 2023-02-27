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徵兵後幹部需求更大…軍校拚招生 將軍親自解說
今年度的「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」，25、26兩日在北中南部異地同時展開。國防部也再度規劃軍事校院專區，各軍事院校共同參展。國軍雖然從明年起恢復徵召一年期義務役，但部隊配合總員額增編，未來擔任管理幹部的軍士官職缺，將比目前更多，人力需求會比過去更大。為了力拚招生成績，吸引到質量充足的新血，各校校長幾乎都親自上陣，現場出現「將軍解說員」場面。
今年的大學博覽會，分別在台大綜合運動館、台中國際展覽館、新光三越高雄左營店舉行。參加的軍校包括陸、海、空軍官校、國防大學政戰、理工、管理學院、國防醫學院、陸軍專科學校、空軍航空技術學院。攤位現場均安排各校優秀學生駐場，與青年學子分享從軍及就學心得，幫助他們了解各校的教學特色及軍旅生涯規劃。現場提供全民國防文宣品，也安排軍校學生的戰鼓、熱舞表演，以及有獎徵答活動，展現軍校大方、活力與青春洋溢的精神。
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