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作戰動員準備擬管制媒體 國防部：必要措施
國防部預告「全民防衛動員準備法」草案，內容披露國防部動員準備令下達就管制及優先使用媒體，國防部今（26）天表示，這是考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假訊息處理，必須有效規範的必要措施，部分媒體所謂「如同戒嚴軍管」，並非事實。
國防部表示，考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假訊息處理，必須有效規範，現行「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，已就應配合辦理事項訂有規範；另如「災害防救法」及「傳染病防治法」，亦有相關規定。
國防部說，「全民防衛動員準備法」修正草案，主要區分動員前、後，對傳播媒體及通訊設備的管理規定，期維護軍事安全及戰事遂行，是應對敵人認知作戰威脅、確保國家安全的必要措施。部分媒體所謂「如同戒嚴軍管」，並非事實。
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