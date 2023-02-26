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澳軍機低空進我防空識別區？空軍：純屬臆測 沒有評論

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖／國防部
國防部今天發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖／國防部

媒體今報導有澳洲軍機「低空」進入我國北部防空識別區，遭空軍廣播驅離，空軍司令部今天表示，報導內容純屬臆測，空軍沒有評論。

媒體據民間臉書粉專披露內容報導，24日上午曾有一架澳洲軍機四度進入我國北部防空識別區，高度僅100至200英呎上下，甚至進入領空，遭我軍廣播驅離。

空軍司令部今天表示，對於台海周邊海、空域狀況，空軍運用聯合情監偵作為充分掌握，並適切應處；但媒體報導內容純屬臆測，空軍沒有評論。

此外，國防部今天發布中共解放軍台海周邊海、空域動態表示，2月25日（星期六）6時至2月26日（星期日）6時止，國軍偵獲共機10架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動，其中進入我西南空域共機有2架次，分別為BZK-005無人機與運8技偵機各一架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

空軍 台海 澳洲

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