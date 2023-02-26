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國防部推全民防衛動員修法 綠委：面對惡鄰居備而不用

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國防部近期預告修正「全民防衛動員準備法」，完善動員準備階段的動員方案及動員時的徵購、徵用與罰則規定。本報資料照片
國防部近期預告修正「全民防衛動員準備法」，完善動員準備階段的動員方案及動員時的徵購、徵用與罰則規定。本報資料照片

國防部近期預告修正「全民防衛動員準備法」，完善動員準備階段的動員方案及動員時的徵購、徵用與罰則規定，民進黨立委王定宇今天表示，台灣的民主、自由與和平是建立在強大的自我防衛能力，面對巨大的惡鄰居，所有的準備都是備而不用，希望達到嚇阻的效用。

國防部2月21日預告修正「全民防衛動員準備法」，除了把名稱修正為「全民防衛動員法」，新增包括訊息傳播、金融外匯、資通訊等動員準備方案，並且增訂動員時的徵購、徵用與罰則等規定，哄抬物價最高處7年有期徒刑，散播不實動員資訊者，可處3年以下有期徒刑。

王定宇上午受訪時指出，國防部公告預定修正「全民防衛動員準備法」，未來要改名為「全民防衛動員法」，而在「全民防衛動員法」裡面大概有8個項目，主要是在準備及實施階段做相關的規定。

王定宇說，這項修正主要是針對萬一的狀況，大家都希望永遠和平、國家永遠安全而穩定，但是萬一有侵略者要侵略國家、要併吞台灣的時候，面對戰時的動員準備與社會秩序的維持，民主國家必須以法律明定之。

王定宇指出，平時在民主社會囤積物資，影響物價就如同傷害百姓，平時在民主社會操弄錯假訊息，就形同分裂社會造成傷害，更何況是戰時，所以這些準備跟社會的管理動作，都是為了全民的安全與社會物資、物價、貨幣、金融種種的穩定，「這是國家必要的」。

王定宇說，台灣的民主、自由與和平是建立在強大的防衛自己的能力上，面對巨大的惡鄰居，所有的準備都是備而不用，希望能夠達到嚇阻的效用。

王定宇 國防部 外匯

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