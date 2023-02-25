空軍理髮師感念老榮民 幫他們身後安享祭祀

軍人必須隨時注意儀容，因此較大規模的營區都有理髮部。位於台北市通北街、空軍司令部理髮部的理髮師羅秋錦，十幾歲就在軍中服務，至今超過五十年，而且大部分時間都在大直地區工作。如今的國防部過去是三軍大學，當時她就在理髮部任職，後來也到過旁邊的海軍總部。前幾年空軍總部由仁愛路搬到北安路，她又回到大直，執業至今。半個世紀來，服務對象都是中華民國的軍人，有朋友開玩笑說，被她「摸頭」的將軍絕對不下百人。

羅秋錦對軍人的服務不止於理髮，對於一些單身老兵來說，她不但替他們打理了一輩子門面，更在他們過世後，每年去墳前打掃祭拜，成了唯一的「親人」。這些老兵有些安葬在五指山國軍示範公墓，或南港的台北市軍人公墓，有些則葬在外界的一般公墓。羅秋錦覺得，軍人公墓有專人維護與祭祀，葬在外面的老榮民就都付之闕如，因此應該設法安排撿骨，將他們遷到定期有人祭拜的地點，否則自己年事漸高，以後恐怕也無力去割草掃墓。

羅秋錦詢問之後發現，如果這些老兵過世時未安葬於五指山或北市軍人公墓，未來撿骨也沒法入葬。不過位於新北市中和、圓通寺旁的國軍台北忠靈塔，可以奉祀這些老榮民的遺骨。問題在於，羅秋錦不是老兵的親屬，因此沒有資格替他們安排撿骨遷葬。

這時她想到，一位被自己「摸頭」多次的陸軍軍官，如今已貴為上將，於是利用下一次對方來理髮的機會，報告這個困境。對方立刻爽快答應，表示這可以請退輔會的榮民服務處協助。當初單身老兵過世，後事就是由榮服處辦理，法律上有資格替他們撿骨。

從美國洛克希德馬丁公司退休的航太工程師王立楨，從小就是飛機迷。近年運用公餘時間訪問多位空軍耆宿，出版多本「飛行員的故事」。近日王立楨由美返台，住在大直通北街，就近到空軍司令部的理髮部剪髮，聽到這個故事，感動之餘將他發表在個人的臉書，今天（25日）上午就有一千多人按讚，轉發一百多次。

羅秋錦說，典禮當天，看著穿著筆挺軍常服的軍官，替這些老伯伯主持入葬，自己也不禁為他們高興。過幾天清明節到了，她要帶著供品，到五指山、南港與中和，去探望這些當年照顧過自己的長輩。