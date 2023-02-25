影／《軍情站》阿防展國際競爭激烈 大陸對臺57:3本土軍工產業在哪？

兩年一度阿布達比防衛展在24日劃下句點。大會統計參觀人潮為13萬2507人次，促成的合約價值為233.4億迪拉姆(約為63.5億美元)，相較航展動輒數百億美元，防衛展雖然相對不大，但非公開的交易價值外界就難以估計。本次防衛展是Covid-19疫情疫後，同時也是俄烏開戰後首次國際性的防衛大展，除了參展廠商數量為前次的2倍之多，達到65國1353家之譜。各家廠商有什麼新科技，對於國際局勢，戰略和戰術上又有什麼解決方案，都是各國政府武器採購部門，甚至軍火代理商高度關注的重點。

相較過往幾屆的防衛展，受到矚目的亮點產品多半為大型地面裝備，本次的防衛展，扣除掉本來就只能來展模型的系統商或是軍機製造商，明顯各家的商品都變得迷你許多。在俄烏開戰後大行其道的無人機變成本次展會各家競爭的焦點，同時衍伸出的遊蕩彈藥(Loitering Munition)更是如雨後春筍般的出現，不只大廠在做，連眾多規模較小的製造商也對這市場躍躍欲試。

相對各國大小軍工廠商擠破頭的在中東這個東西方匯流的市場上競爭，亞洲的主要軍工業，如韓國航太，新加坡科技工程、日本川崎重工都在參展廠商之列。大陸這次則是以中國軍工為名，將57家廠商盡量集中在第11展館。而臺灣本次的3家參展廠商都是首次參展，因此位置都集中在大會安排的第一展館，就設在美國大廠洛克希德馬丁隔壁，以取得較好的曝光機會。

2017年中科院在IDEX上展示出雄風三型超音速飛彈，一度驚艷國際，雖然礙於臺灣的政治環境與關鍵零組件的取得來源，飛彈始終是無法外銷的項目，但對於展示臺灣的國防產業實力，無非是最好的舞台。不過今年中科院在2月的國防部例行記者會上表示，今年由於海空戰力提升計畫採購特別條例，中科院的產線全開因此無法參展，將以觀展為主，而去年新加坡航展，中科院則是以疫情因素缺席。但對照國外其他業務量更為繁重的廠商，如洛馬、雷神、貝宜、達梭、以色列航太、李奧那多等，為求業務成長，並且對外宣傳業績與研發能量，反倒更積極參展。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，當國際懷疑台灣是否有防衛自己的決心時，就政治上，台灣就更應該參展表達並且展現自我防衛的決心，況且國際展往往都只是展出模型，派不出人力的理由實在有點牽強。不過就國內軍工代理商私下表示，台灣廠商礙於政治因素在國際展會上外銷不易，且競爭力至目前仍有受限，到國際展會參展的主要目的仍是以觀展為主。但對照大陸軍工產業在國家扶持下，縱使是零附件或是系統產業，仍積極參與並在國際展會中出盡鋒頭，蔡政府2015年執政前在台北航太展喊出推動軍民合用科技，至去年俄烏開戰後才在中常會上再度喊出「軍民兩用」是必然的趨勢，8月成立無人機園區，就立刻發生國家隊成員疑似使用大陸元件的貼牌事件，還讓中科院航空所在媒體前數度澄清疑雲。