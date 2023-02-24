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網傳北部空域現「不明氣球」 空軍司令部證實了

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「間諜氣球」再現蹤？北部空域現不明氣球 空軍司令部回應了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「Taiwan ADIZ」今天下午發文指出，北部空域出現不明氣球，直徑約3公尺。圖為空軍司令部總部。圖／Google Maps
「Taiwan ADIZ」今天下午發文指出，北部空域出現不明氣球，直徑約3公尺。圖為空軍司令部總部。圖／Google Maps

美國本月初擊落聲稱來自中國的「間諜氣球」，事件演起國際關注。臉書粉專「Taiwan ADIZ」今天下午發文指出，北部空域出現不明氣球，直徑約3公尺，新竹基地幻象戰機緊急升空攔截中。空軍司令部證實有偵獲北部空域空飄氣球1顆，初步研判為氣象科研用途，持續監控至目標消失。

空軍司令部今天指出，今天下午偵獲北部空域空飄氣球1顆，空軍司令部隨即轉用在空機實施查證，初步研判為氣象科研用途，持續監控至目標消失；另因可能影響飛航安全，亦同步通報民航管制單位，提醒在空航機注意。

空軍司令部強調，對於臺海周邊空域狀況，空軍運用聯合情監偵作為，均能充分掌握，適切應處，空軍將持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。

間諜氣球 幻象戰機 空軍

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