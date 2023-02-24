「間諜氣球」再現蹤？北部空域現不明氣球 空軍司令部回應了

美國華爾街日報報導，美國計畫在未來幾個月內，大幅增加駐台軍事顧問規模，增加的人數約現在的三倍，以加強國軍的訓練計畫，提升應對中國大陸威脅的備戰防禦能力，不過，學者專家認為，美國軍事顧問增加不是台美軍事聯盟，不代表美國軍事保台。

2023-02-24 13:56