聽新聞
test
0:00 / 0:00
「間諜氣球」再現蹤？北部空域現不明氣球 空軍司令部回應了
美國本月初擊落聲稱來自中國的「間諜氣球」，事件演起國際關注。臉書粉專「Taiwan ADIZ」今天下午發文指出，北部空域出現不明氣球，直徑約3公尺，新竹基地幻象戰機緊急升空攔截中。空軍司令部證實有偵獲北部空域空飄氣球1顆，初步研判為氣象科研用途，持續監控至目標消失。
空軍司令部今天指出，今天下午偵獲北部空域空飄氣球1顆，空軍司令部隨即轉用在空機實施查證，初步研判為氣象科研用途，持續監控至目標消失；另因可能影響飛航安全，亦同步通報民航管制單位，提醒在空航機注意。
空軍司令部強調，對於臺海周邊空域狀況，空軍運用聯合情監偵作為，均能充分掌握，適切應處，空軍將持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言