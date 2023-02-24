學者：美擴大在台現役軍官 等同半承認台灣主權

外媒報導，美軍將擴大在台駐軍人數。學者及退將今天表示，美軍長年在漢光演習均派遣觀摩團給予建議，但隨人數增加，此舉是半承認台灣地位與主權，不過國軍是守勢作戰，應汲取符合實需的作戰經驗。

華爾街日報今天報導美軍將大幅擴大在台駐軍人數；白宮發言人尚皮耶表示，美國對台灣支持與防衛關係仍是因應當前中國構成的威脅，美國對台承諾有助於維持台海和平穩定。

國防部長邱國正上午在立法院答詢時指出，台美之間的交流一直沒有停過，交流原因很簡單，因為台灣有些武器裝備的獲得是從美方而來，所以勢必會有一些人來台教裝備如何使用、狀況怎麼處理，觀摩和提供意見，這樣的交流一直沒有停過，但目前沒有駐軍的問題。

國防部智庫、國防安全研究院學者沈明室告訴中央社記者，台灣對美軍購本身就會搭配訓練計畫，且相較過往軍購項目明顯增加，因此可能在原有的派遣人員提高訓練規模；另外，無論是近期傳出美國防部副助理部長秘密訪台，又或是擴大美軍的在台人員，美方此舉等同半承認台灣的地位跟主權，也從原本輔助陸戰隊、特戰或高科技的飛彈部隊，慢慢擴大範圍。

前空軍副司令張延廷則提到，歷次漢光演習均有美軍顧問及觀摩團，並適時給予國軍建議；近期因國際情勢不同且中共威脅加劇，國軍可能在訓練力道未達美方要求，因此派遣現役軍官強化訓練模式。

前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平接受中央社訪問時表示，台灣對美軍購是政府與政府間的合約，其項目也包含教育訓練，因此承攬的軍火商長期都會聘用剛退伍的美軍人士，並依軍購項目派遣相對應專長，例如愛國者飛彈的專案就採此模式進行。

周宇平也提到，由於美方是攻勢作戰，台灣則是守勢作戰，無論是台灣派遣部隊赴美，或美方派遣軍官來台，國軍都必須有所立場，並與對方主動協調訓練內容，以汲取符合台灣的美軍實際作戰經驗，而不是美方教什麼、國軍就學什麼。

國家政策研究基金會研究員揭仲告訴中央社記者，這陣子美國國會一直要求美國防部應評估國軍的防衛作戰能力，雖然尚未完成立法，但為了回應國會要求，美軍可能會擴大到台灣的各個部隊並評估戰力，但應是任務性質的派遣，而非建制單位長期駐防。

揭仲也提到，由於國軍的聯合兵種營下半年可能赴美交流，因為牽涉裝備及訓練規定，美方一定會在近期派員來台先期訓練國軍，這樣日後赴美才會有所效益。

由於美國在台協會（AIT）曾在民國108年證實，美軍陸戰隊已進駐AIT，但著便服執勤。國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌則提到，長年以來台灣因為對美軍購，且軍購項目及數量大幅提升，美軍現役人員穿著便服在部隊協助國軍，並不意外。