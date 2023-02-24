共軍擾台頻率下降 學者：中共還不想以武力實現統一

去年八月美國眾議院議長裴洛西訪台，中共對台軍演，台海軍事情勢也出現明顯變化。學者分析，春節迄今，共軍機艦在台灣周邊海空域活動頻率明顯下降，可見共軍對台政策由強硬轉為緩和；在中共仍以推動兩岸和平統一為主要指導原則之下，中共對台軍事手段仍屬「以軍事手段遏制台獨分裂反對外力干涉」之「遏制戰爭」階段，而非想要「以武力解決台灣問題實現兩岸統一」。

國策研究院文教基金會今天舉辦「俄烏戰爭周年：兩岸與國際大變局」座談會。國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤說，去年八月中共以報復裴洛西訪台為藉口，對台軍事行動升級。共軍對台灣周邊海空域侵擾行為也從主要集中在我方防空識別區西南海空域為主，擴大至台灣周邊24浬鄰接區外之海空域。經常性飛越海峽中線接近台灣西側；並稱此為台海新常態，同時否認有海峽中線的存在。

但春節迄今，共軍機艦在台灣周邊海空域活動頻率明顯下降。馬振坤說，除了共艦仍持續維持4艘次左右在台灣周邊固定海域逗留外，共機侵擾我ADIZ和逾越海峽中線的架次明顯減少，對台軍事遏制行動強度下降。近期共軍機艦若出現較大規模侵擾台灣周邊海空域及越過海峽中線，皆是針對美方政軍高層人士訪台的回應。

他認為，這顯示習近平在中共20大政治報告中宣稱的軍事手段是為了遏制台獨分裂和反對外力干涉的意圖出現調整。在無美方高層訪台時，共軍機艦趨於平靜，顯示中共原本所宣稱之遏制台獨分裂的急迫性下降；當有美方高層訪台時，則派出大批機艦侵擾,明顯表達此軍事手段是針對美台勾連，反對外力干涉的立場。

馬振坤說，由中共近期對台政策可知，目前中共仍以推動兩岸融合促進和平統一作為主要指導原則，在此戰略指導下，中共對台軍事手段仍屬「以軍事手段遏制台獨分裂反對外力干涉」之「遏制戰爭」階段，而非想要「以武力解決台灣問題實現兩岸統一」。

馬振坤表示，共軍對台軍事威懾強度趨緩，可視為小英總統在去年8月共軍圍台軍演時所宣示我方「不會升高衝突，不會挑起爭端，會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線」的基本立場，以及國軍採取的「備戰不求戰、應戰不避戰」的應處原則，發揮化解共軍挑釁之作用，達成穩定台海情勢不使之更趨惡化的目標。讓北京當局體認到對台進行強硬軍事威懾，不但無法達成其想要的目的，更會對兩岸人民共同福祗造成不可彌補之傷害，最終調整其對台政策，不再延續去年以軍事威懾為主的強硬政策，轉而採取願意恢復兩岸交流之溫和立場。

但他也提醒，要注意的是中共減緩對台軍事威懾行動強度，並非其放棄對台採取軍事遏制，在無其它變數出現的前提下，台海情勢才能維持目前較前階段緩和的狀態。若有新的明顯逾越中共堅持之紅線的變數出現，台海情勢可能再度急轉直下，共軍對台軍事威懾行動強度必將較前階段更加激烈。