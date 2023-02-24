影／《軍情站》前進NAVDEX大船特區 直擊解放軍052D驅逐艦
阿布達比防衛展暨海事展進入到第四天，海上展演依舊熱鬧展開。不過這次防衛展與海事展場地範圍廣大，縱使室內展館已經可讓人走到鐵腿，實際上除了國家展覽館、海事展覽館、海事展碼頭之外，還有第四個展區，那就是在阿布達比西北部的扎耶德港(Mina Zayed)。
這次海事展有7國共超過20艘大小艦艇參展，其中較大的5艘停泊在吃水更深，迴轉空間更大的扎耶德港民用碼頭，與阿聯海軍的軍港遙遙相望。最大的一艘為7500噸級的解放軍052D型舷號162的南寧艦。由於展場距離主場館超過30分鐘車程，人潮明顯相較之下較為稀少，由於阿聯當地自大陸前往從事貿易者多，本次參展廠商也相較踴躍，因此南寧艦的登艦參觀人潮，就明顯較其他國家軍艦踴躍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言