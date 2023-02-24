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影／《軍情站》前進NAVDEX大船特區 直擊解放軍052D驅逐艦

聯合報／ 聯合報 / 記者徐宇威 阿布達比即時報導
停泊在扎耶德港NAVDEX展碼頭的大型軍艦，左為義大利卡洛貝爾加米尼號巡防艦，右為解放軍052D型南寧號驅逐艦。記者徐宇威／攝影
停泊在扎耶德港NAVDEX展碼頭的大型軍艦，左為義大利卡洛貝爾加米尼號巡防艦，右為解放軍052D型南寧號驅逐艦。記者徐宇威／攝影

阿布達比防衛展暨海事展進入到第四天，海上展演依舊熱鬧展開。不過這次防衛展與海事展場地範圍廣大，縱使室內展館已經可讓人走到鐵腿，實際上除了國家展覽館、海事展覽館、海事展碼頭之外，還有第四個展區，那就是在阿布達比西北部的扎耶德港(Mina Zayed)。

這次海事展有7國共超過20艘大小艦艇參展，其中較大的5艘停泊在吃水更深，迴轉空間更大的扎耶德港民用碼頭，與阿聯海軍的軍港遙遙相望。最大的一艘為7500噸級的解放軍052D型舷號162的南寧艦。由於展場距離主場館超過30分鐘車程，人潮明顯相較之下較為稀少，由於阿聯當地自大陸前往從事貿易者多，本次參展廠商也相較踴躍，因此南寧艦的登艦參觀人潮，就明顯較其他國家軍艦踴躍。

阿聯的阿里亞拉號海巡艦配備十分豪華，除了配備法國達利斯的搜索雷達電子干擾彈發射器，甚至還有海公羊飛彈，可稱上是海巡艦的勞斯萊斯。記者徐宇威／攝影
阿聯的阿里亞拉號海巡艦配備十分豪華，除了配備法國達利斯的搜索雷達電子干擾彈發射器，甚至還有海公羊飛彈，可稱上是海巡艦的勞斯萊斯。記者徐宇威／攝影
以每小時70公里速度衝過參觀臺，大陸與阿聯合作的無人偵艘小艇，首度在國際展會上進行動態展示。記者徐宇威／攝影
以每小時70公里速度衝過參觀臺，大陸與阿聯合作的無人偵艘小艇，首度在國際展會上進行動態展示。記者徐宇威／攝影

碼頭 解放軍 軍艦

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