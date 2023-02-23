影／《軍情站》新式軍車IDEX展爭雄 動態展示全玩真的

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聯合報／ 聯合報 / 記者徐宇威 阿布達比即時報導
阿布達比防衛展暨海事展第三天，法國雷克勒戰車在IDEX展示賽道上奔馳，跨過水坑激起陣陣水花。記者徐宇威／攝影
阿布達比防衛展暨海事展第三天，法國雷克勒戰車在IDEX展示賽道上奔馳，跨過水坑激起陣陣水花。記者徐宇威／攝影

阿布達比防衛展暨海事展進入到第三天，吸引各國政府採購機關、軍火商、甚至軍武專業人士前來朝聖。聯合報為唯一台灣派員前訪採訪的媒體，這次要來帶觀眾探索中東國家對於軍用車輛的需求考量和台灣有什麼不同。

相對於台灣四面環海內有高山，但居民活動區域都在平地市區為主，陸地載台的設計外觀，從現役的雲豹甲車，甚至到目前研發中的M1甚至M2樣車，都是一般民眾普遍認知的綠色，性能上要有越野性能但也需有一定的涉水能力，實際上也跟各國的載具需求項目相同，但在參數上就有著許多差異。本次防衛展各家廠商產品從最小的特戰全地形車輛(ATV)，到中大型的防地雷車(MRAP)、聯合輕型戰術輪車(JLTV)、輕裝甲戰術輪車(LAMV)，甚至到大型的裝甲運兵車(APC)、步兵戰車(IFV)甚至主戰車與輪式自走砲等都有展示，可說是琳瑯滿目，而且除了步兵裝甲車與輪式步兵戰車，其餘都是台灣目前未有能力自行研發，或是實力尚有差距的軍備。

但從這次防衛展，也可看出軍用車輛在未來需求的趨勢。首先是履帶車輛大幅的減少，隨著輪胎防爆承重、懸吊的改進與輕質裝甲的發展，車輛的總重可以有效的減少，過往厚重、速度慢，但越野性能相對更好，而且可以原地迴轉的履帶車輛逐漸被行駛速度較快的輪式車輛取代。在早期裝甲車輛結構都是底盤、車架、加上外殼裝甲組成。但這次阿聯廠商CALIDUS所展出的WAHASH兩棲載台，使用硬殼式架構取代了車架底盤與大樑的設計，讓艙內空間可以更為平整，同時保有模組化設計可以轉換為不同用途。另外在動力方面，許多車輛都開始朝向多能源動力設計，尤其油電動力更是大行其道。另外韓國的KIA現場展示了氫能源動力的ATV，引起許多國外廠商關注。

不過縱使有好的設計，中東買家仍然習慣現場試用。因此在IDEX主展館的南邊主辦單位設立了動態展示專用的「賽道」，讓各家廠商可以向買家展示商品性能極致的一面。不過有比有傷害，在競爭之下，各家的造車工藝就完全現出原形，也讓動態展示的現場成為不折不扣的軍武擂台。

阿布達比防衛展暨海事展第三天，各家廠商產品從最小的特戰全地形車輛(ATV)，到中大型的防地雷車(MRAP)、聯合輕型戰術輪車(JLTV)、輕裝甲戰術輪車(LAMV)，甚至到大型的裝甲運兵車(APC)、步兵戰車(IFV)甚至主戰車與輪式自走砲等都有展示。記者徐宇威／攝影
阿布達比防衛展暨海事展第三天，各家廠商產品從最小的特戰全地形車輛(ATV)，到中大型的防地雷車(MRAP)、聯合輕型戰術輪車(JLTV)、輕裝甲戰術輪車(LAMV)，甚至到大型的裝甲運兵車(APC)、步兵戰車(IFV)甚至主戰車與輪式自走砲等都有展示。記者徐宇威／攝影
IDEX展中停區停放的大型軍用車輛，最前方為阿聯廠商Cadlius所造的WAHASH輪式兩棲戰鬥載台，可變化為不同用途的作戰車輛。記者徐宇威／攝影
IDEX展中停區停放的大型軍用車輛，最前方為阿聯廠商Cadlius所造的WAHASH輪式兩棲戰鬥載台，可變化為不同用途的作戰車輛。記者徐宇威／攝影

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