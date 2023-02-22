快訊

考生注意！112學測成績明公布 上午九時開放網路查詢

中科院騰雲無人機測評機件異常 已載運回基地調查原因

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中科院騰雲無人機測評機件異常，現已載運回基地調查異常原因。本報資料照
中科院騰雲無人機測評機件異常，現已載運回基地調查異常原因。本報資料照

國家中山科學研究院研發中的騰雲無人機今天發生意外，中午12時許在空軍花蓮基地起飛進行作戰測評，因機件異常，失控衝入跑道旁草坪，機身受到毀損，基地緊急出動大型吊車吊到拖板車運送，下午3時返回佳山基地，詳細失控原因由中科院調查。

中科院研製的騰雲二型大型無人機，近日都在空軍花蓮基地進行一連串的戰術測試評量，今天中午進行飛行測試時，無人機卻在滑行起飛過程中，因機件顯示異常放棄起飛，煞車減速無人機不慎滑出跑道。

經中科院初步檢視，無人機主起落架及螺旋槳損傷，目前已拖離跑道返廠檢修，執行機體軟硬體組件檢查作業，以利後續飛行測試。

中科院自行研發的騰雲大型無人機，性能依照空軍需求，已更改設計為能實施監偵、攻擊的機種，具備自主起降、多機操控、聯網導控與即時影像傳輸功能，近日正在花蓮基地測試，沒想到出現機件異常，針對這起意外原因中科院已展開調查。

中科院 花蓮 無人機

延伸閱讀

騰雲無人機衝出跑道 中科院：主起落架及螺旋槳損傷

海軍反艦型沱江艦載台明日投開標 將部署增程型雄三

配合能源局設置太陽能光電 中科院公告延長土地租賃期

即時快評／無人機警監系統民間都說能作 結果出人意料

相關新聞

中科院騰雲無人機測評機件異常 已載運回基地調查原因

國家中山科學研究院研發中的騰雲無人機今天發生意外，中午12時許在空軍花蓮基地起飛進行作戰測評，因機件異常，失控衝入跑道旁...

騰雲無人機衝出跑道 中科院：主起落架及螺旋槳損傷

中科院準備交付戰測的騰雲無人機花蓮基地起飛受損，中科院航研所長齊立平表示，無人機主起落架及螺旋槳損傷，目前已拖離跑道返廠...

陸軍營級部隊可望赴美協訓 揭仲：應協調美付費或貸款

針對「中央社」報導陸軍第542旅及333旅所屬聯合兵種營，今年下半年有可能以「營級」的規模赴美交流。中華戰略前瞻協會研究...

烏俄戰爭即將滿週年 民眾黨立委籲借鏡經驗護台

烏俄戰爭即將滿週年，民眾黨立法院黨團今舉行記者會，要求政府在世界格局即將重塑之時，兵役改革必須儘速到位，並建立有效的兩岸...

共機闖越中線灰色襲擊 劉得金：國軍須修接戰規定因應

面對共軍持續侵擾中線等灰色地帶襲擊，國安會副秘書長劉得金日前受訪表示，共軍軟土深堀，國軍接戰規定（ROE）要跟著修訂，不...

部隊鍋 EP104｜聯合報記者直擊阿布達比防衛展 一次看盡5大洲軍火武器

匯聚美歐亞印非五大洲的軍武商品，吸引各方賣家與買家 從65國至少1300項展品中，大家要找到最適合自己的最佳產品 俄羅斯與烏克蘭都有參展設攤，兩者只有相距600公尺...... 解放軍與台灣的參展商，則各有潛在買家 聯合報數位版特派記者徐宇威現身阿布達比，把現場帶到讀者與聽眾面前，但你感受現場氣氛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦