中科院騰雲無人機測評機件異常 已載運回基地調查原因
國家中山科學研究院研發中的騰雲無人機今天發生意外，中午12時許在空軍花蓮基地起飛進行作戰測評，因機件異常，失控衝入跑道旁草坪，機身受到毀損，基地緊急出動大型吊車吊到拖板車運送，下午3時返回佳山基地，詳細失控原因由中科院調查。
中科院研製的騰雲二型大型無人機，近日都在空軍花蓮基地進行一連串的戰術測試評量，今天中午進行飛行測試時，無人機卻在滑行起飛過程中，因機件顯示異常放棄起飛，煞車減速無人機不慎滑出跑道。
經中科院初步檢視，無人機主起落架及螺旋槳損傷，目前已拖離跑道返廠檢修，執行機體軟硬體組件檢查作業，以利後續飛行測試。
中科院自行研發的騰雲大型無人機，性能依照空軍需求，已更改設計為能實施監偵、攻擊的機種，具備自主起降、多機操控、聯網導控與即時影像傳輸功能，近日正在花蓮基地測試，沒想到出現機件異常，針對這起意外原因中科院已展開調查。
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