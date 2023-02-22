陸軍營級部隊可望赴美協訓 揭仲：應協調美付費或貸款

針對「中央社」報導陸軍第542旅及333旅所屬聯合兵種營，今年下半年有可能以「營級」的規模赴美交流。中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天表示，聯兵營赴美移地訓練所需經費相當可觀，國防部應該和美國磋商，由美無償軍援或「外國軍事融資」（FMF）貸款來支付。

揭仲指出，此一交流若是聯兵營前往美國進行移地訓練，則不僅象徵華美軍事交流的深化，對強化聯兵營的訓練強度、汲取美方實戰經驗，甚至增加雙方地面部隊的作業共通性，都有顯著的效益。

揭仲指出，目前聯兵營已成為國軍陸軍的基本戰術單位，可實施兵種聯合作戰；由於指揮管制、偵察監視與火力支援手段等方面的更新，使聯兵營的作戰範圍在理論上，與昔日國軍重裝步兵師時期所轄的步兵旅相去不遠，因此需要空間更大、更專業的訓練場地來執行高強度的訓練。但台灣本島地狹人稠，可供聯兵營進行營戰鬥演練的就只有新竹湖口與台南白河兩處兵科訓練基地，不僅使每個聯兵營平均要等18個月才有機會排到基地訓練，場地空間的限制也使訓練內容難以大幅翻新，以符合聯兵營作戰範圍擴大及戰術調整後的訓練要求。

揭仲說，若國軍聯兵營真的能前往美國移地訓練，不僅可獲得更廣闊、專業的訓練空間，提升聯兵營的作戰能力與戰術水準；也能汲取美軍豐富的實戰經驗，對國軍既有的戰術、戰技與訓練方式進行修改；或許還可增加雙方地面部隊在作業上的共通性，增加日後聯合行動的可能性。空軍F-16戰機飛行員前往美國實施的「戰術專精訓練」，就是非常成功的先例。

揭仲建議，若聯兵營赴美移地訓練能夠實現並常態化，則應爭取安排由我空軍在美受訓的F-16戰機，與在美受訓的陸軍聯兵營，針對在台灣本島很難徹底實施的「密接支援」等陸空聯合作戰科目進行演習，進一步提升陸空聯合作戰能力。

揭仲也表示，聯兵營赴美移地訓練所需經費相當可觀，國防部應該和美國磋商，將相關訓練經費由美國《2023財政年度國防授權法案》中的無償軍援，或《2023財政年度綜合撥款法案》的「外國軍事融資」（FMF）貸款來支付，不僅能讓此訓練常態性定期實施，又能避免對國軍的年度訓練預算造成太嚴重的排擠效果。