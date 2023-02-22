聽新聞
test
0:00 / 0:00
烏俄戰爭即將滿週年 民眾黨立委籲借鏡經驗護台
烏俄戰爭即將滿週年，民眾黨立法院黨團今舉行記者會，要求政府在世界格局即將重塑之時，兵役改革必須儘速到位，並建立有效的兩岸危機管理機制。
民眾黨團總召邱臣遠表示，美眾議院長麥卡錫春季將訪台，屆時大陸可能比照去年裴洛西訪台，做出劇烈反應，政府應及早因應，除避免擦槍走火，更要設法捍衛台灣主權和民眾安全。
邱臣遠表示，近期國際局勢驟變、美中關係持續惡化，台海戰爭風險直線上升，美軍高層示警台海衝突迫在眉睫，國防部應向美方爭取新購武器儘早交付，更要提前訓練，不得耽擱。
立委賴香伶表示，民眾黨支持役期延長一年；「實戰兵」與「掃地兵」不可同日而語，所需訓練資源、場地設備何時到位？營舍又是否夠用？這些問題政府都還沒能給出答案；政府既然徵用青年勞動力，就要提出合理且有效的訓練流程。
立委張其祿指，俄烏戰爭有許多台灣可借鑑的經驗，包括透過人工智慧整合不同來源的資訊、精準建立整體視野、熟悉並進一步引入無人機戰爭的操作與訓練、設法改善台灣武器彈藥不足且難獲外援的問題，更要調整以往「陸權大國」的編制與組織方式，朝「分散式指揮」的方向進行。
民眾黨團指，美軍方預判台海衝突會越發短促，台灣面對戰爭的急迫性也隨之浮上檯面，政府應盡快完善一年期義務役訓練，並設法恢復兩岸溝通，避免因資訊不對等造成情勢誤判；做好準備才能即時因應可能變局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言