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烏俄戰爭即將滿週年 民眾黨立委籲借鏡經驗護台

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團立院總召邱臣遠。記者歐陽良盈／攝影
民眾黨團立院總召邱臣遠。記者歐陽良盈／攝影

烏俄戰爭即將滿週年，民眾黨立法院黨團今舉行記者會，要求政府在世界格局即將重塑之時，兵役改革必須儘速到位，並建立有效的兩岸危機管理機制。

民眾黨團總召邱臣遠表示，美眾議院長麥卡錫春季將訪台，屆時大陸可能比照去年裴洛西訪台，做出劇烈反應，政府應及早因應，除避免擦槍走火，更要設法捍衛台灣主權和民眾安全。

邱臣遠表示，近期國際局勢驟變、美中關係持續惡化，台海戰爭風險直線上升，美軍高層示警台海衝突迫在眉睫，國防部應向美方爭取新購武器儘早交付，更要提前訓練，不得耽擱。

立委賴香伶表示，民眾黨支持役期延長一年；「實戰兵」與「掃地兵」不可同日而語，所需訓練資源、場地設備何時到位？營舍又是否夠用？這些問題政府都還沒能給出答案；政府既然徵用青年勞動力，就要提出合理且有效的訓練流程。

立委張其祿指，俄烏戰爭有許多台灣可借鑑的經驗，包括透過人工智慧整合不同來源的資訊、精準建立整體視野、熟悉並進一步引入無人機戰爭的操作與訓練、設法改善台灣武器彈藥不足且難獲外援的問題，更要調整以往「陸權大國」的編制與組織方式，朝「分散式指揮」的方向進行。

民眾黨團指，美軍方預判台海衝突會越發短促，台灣面對戰爭的急迫性也隨之浮上檯面，政府應盡快完善一年期義務役訓練，並設法恢復兩岸溝通，避免因資訊不對等造成情勢誤判；做好準備才能即時因應可能變局。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左）與幹事長張其祿（右），今天上午在黨團舉行「俄烏戰爭周年 我們與戰爭的距離」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左）與幹事長張其祿（右），今天上午在黨團舉行「俄烏戰爭周年 我們與戰爭的距離」記者會。記者黃義書／攝影

俄烏戰爭

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