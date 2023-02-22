共機闖越中線灰色襲擊 劉得金：國軍須修接戰規定因應

面對共軍持續侵擾中線等灰色地帶襲擊，國安會副秘書長劉得金日前受訪表示，共軍軟土深堀，國軍接戰規定（ROE）要跟著修訂，不能說讓共機過了中線甚至24哩空域都沒事。

陸軍備役中將劉得金日前接受網媒「范琪斐的美國時間」訪問，當他尚未被發布出任要職。

針對元旦當時有共機穿越中線逼近桃竹外海24浬鄰接區，劉得金說，我國許多防衛規定都從海峽中線寫起，如今接戰規定（ROE）要跟著修，不能說讓共機過了中線甚至24哩空域都沒事。他說，「若到了領海，對方不打，怎辦？要不要率先擊落？就有一個灰色地帶很難去界定它」。是我國防一大挑戰。

劉得金用一句話簡單形容共軍舉措，就是「軟土深堀」，對方就是吃定我們軟柿子，一步步逼近。共軍本來在台灣西南沒有這麼多演訓，但藉著天天來，久了以後好像那個地方就變他的了，我們要注意這個問題，到底我們的底限（bottom line）在哪裡？要講清楚。

劉得金表示，我們有台澎防衛作戰規定，逐年修訂，在這個狀況下，大家一定要群策群力，把底線在哪裡這件事想清楚。共軍灰色襲擊在挑戰我們的SOP，測試我們的反應程序，並提高我防衛成本，在非軍事上壓迫我政府、震懾民心，認知作戰上似乎在告訴台灣人說，國家、政府與國軍保護不了你。我方必須有所反制。