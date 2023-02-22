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採購布雷系統 郭力升：比照愛國者飛彈啟動戰略溝通

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍備役少將郭力升。圖／取自中華民國陸軍官網
陸軍備役少將郭力升。圖／取自中華民國陸軍官網

陸軍採購火山布雷車系統，陸軍備役少將郭力升日前表示，過去陸軍在大台北部署愛國者飛彈系統，當時也有所謂「反飛彈」民意，透過國軍持續溝通，時至今日愛國者飛彈已部署至今。他建議針對地雷車，軍方也應趁早對社會進行戰略溝通，避免全案走入死胡同。

郭力升日前接受網媒「范琪斐的美國時間」訪問，針對陸軍採購「火山布雷系統」，曾赴美受訓的郭力升表示，若不採用火山布雷系統，陸軍應敵仍有選項，如挖障礙、設置反戰車壕、部署阻絕，如鐵絲網、剌絲，部署碉堡，用反戰車火箭來摧毀，再則設置砲兵火制地帶。但嚇阻效應都很有限。

他說，此案最後若買不成，我們還是有替代方案，只替代方案要付出人命與高昂成本。在俄烏戰爭中，烏克蘭也使用類似砲兵撒布雷的地雷，反擊俄羅斯侵略。這系統將來要運用的話，不只在灘岸地區，還包括道路、敵人可能空機降處，可改變其地形效應，由原本的空降場變為非空降場。

對於外傳美國人硬要我們買這些武器，郭力升說，國軍是十幾廿年前就與美方開始研討防衛作戰需求，美方與我作數次模次模擬與兵推發現，國軍需要區域拒止性的武器來節省兵力，他說，區域拒止性的武器，包括海上的水雷與陸上的地雷。前一陣子海軍就有快速布雷艇成軍。

他說，相較於十餘年前陸軍要部署愛國者飛彈時，當時也有反飛彈的民意，他建議軍方的戰略溝通要趁早，免得民粹主義越來越大時，面的阻力，到最後是這事情會進入死胡同，裝備買不到，我們又回到老路子，要用人力與血肉去發揮相同效益，非常不值得。

愛國者飛彈 陸軍 國軍

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