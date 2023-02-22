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共軍蘇愷30戰鬥機北部空域逾越海峽中線 挑釁我空防

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部上午公布共軍機艦動態，自今晨6時為止的24小時內，國軍偵獲共機11架次、共艦2艘次，持續在台海周邊活動。另有5架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，其中包括1架在北部空域出没的蘇愷30戰鬥機。

國防部今（22）日公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，2月21日（星期二）6時至2月22日（星期三）6時止，國軍偵獲共機11架次、共艦2艘次，持續在台海周邊活動。

國防部同時公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，有5架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

其中有1架蘇愷30戰機在北部空域闖越台海中線挑釁；西南空域則分别有運-8技偵機、反潛機各1架闖入，還有兩架殲16戰機編隊飛行。

面對共軍舉措，國防部說，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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