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影／《軍情站》阿布達比海事展 首場動態展示比誰水花高
阿布達比防衛展暨海事展進入到第二天，在阿布達比展館南側的ADNEC Merina碼頭，停放著各國展示的新型船艦與小艇。 有小到僅4.6噸的無人艇，也有大至2300噸級的巡防艦。其中最多的是用於近岸巡囉，或是特種作戰任務的多功能小艇。從外觀與動力，都可看出匿蹤化與噴水式推進，都是未來多用途小艇在軍火市場盛行的設計方式。另外在展場一旁還有阿聯廠商設計的滑翔式潛艇，造型也吸引非常多人注意。
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