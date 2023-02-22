影／《軍情站》阿布達比海事展 首場動態展示比誰水花高

阿布達比防衛展暨海事展進入到第二天，在阿布達比展館南側的ADNEC Merina碼頭，停放著各國展示的新型船艦與小艇。 有小到僅4.6噸的無人艇，也有大至2300噸級的巡防艦。其中最多的是用於近岸巡囉，或是特種作戰任務的多功能小艇。從外觀與動力，都可看出匿蹤化與噴水式推進，都是未來多用途小艇在軍火市場盛行的設計方式。另外在展場一旁還有阿聯廠商設計的滑翔式潛艇，造型也吸引非常多人注意。 AKSUM MARINE所產追擊型特戰快艇上的武器遙控塔，可裝載短程飛彈。記者徐宇威／攝影 阿聯商ADSB 170 偵查者型巡邏艇具備水面、水下、空中的偵蒐能力。記者徐宇威／攝影 停泊在阿布達比國家展覽中心海事展專用碼頭的艦艇，最前方白色為阿聯研究船JAYWUN、接著為英國桑當級獵雷艦班戈號、巴林FPB35級巡邏艦Mashoor號。記者徐宇威／攝影