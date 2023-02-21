影／陸軍「實戰化射擊」開訓 官兵躍進快速射擊難度高
國軍推動「實戰化射擊」訓練，有別於過去僅採臥姿射擊，增加跪姿、立姿，官兵須在躍進過程中，於1分45秒內完成3種射擊姿勢、快速擊發36枚實彈，3個靶位中，中央單人跪姿靶須命中6發以上，左右藏於掩蔽物後方的單人跪姿靶與單人臥姿靶，也必須各命中4發以上，才能及格。
陸軍六軍團今天表示，這項訓練去年底已完成全軍驗證，今年正式納入官兵訓練及鑑測。
國防部今天邀請媒體記者赴桃園楊梅的269旅高山頂營區，由官兵展示實戰化射擊。負責規畫此訓練新制的步兵訓練指揮部少校張家華受訪表示，實戰化射擊訓練去年底已完成全軍驗證並頒布準則，今年正式納入官兵訓練及鑑測，雖然師資尚有不足，但步訓部已強化人員訓練中。
張家華指出，實戰化射擊與傳統臥姿射擊的訓練差異，在於必須加強心肺功能。二一砲指部施延叡士官長解釋，訓練方式區分上肢、下肢及心肺；上肢透過伏地挺身、槓啞鈴進行背部肌群訓練，下肢則透過深蹲，心肺強化則透過短距離間接折返跑，最大困難在於快速持槍移動後的呼吸必須立刻穩定，否則將導致射擊不穩定。
根據國軍規畫的訓練內容，這項訓練適用於甲部隊、砲兵部隊、戰鬥支援部隊與勤務支援部隊。戰訓目的則為對滲透、襲擾近迫之敵，能行快速反應射擊，強化自衛戰鬥能力，以確保戰車、陣地與輜重安全。
根據軍方訓練射擊流程，射手須於距離標靶125公尺處待命，射手聞令後，須向前躍進50公尺至75公尺射擊線，中途還須繞過2個掩蔽物。抵達射擊線後，射手採臥姿，朝單人跪姿靶、藏於掩蔽物後方的單人跪姿靶，以及單人臥姿靶等3個靶，快速射擊2個彈匣、12發子彈。
隨後，官兵採跪姿向3個靶發射12發子彈，再改以立姿射擊12發子彈；全程必須在1分45秒內完成，3個靶之中，單人跪姿靶須命中6發以上，藏於掩蔽物後方的單人跪姿靶與單人臥姿靶也必須分別命中4發以上，才算合格，只要超時、有一個靶未達「低標」，即判定不合格。
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