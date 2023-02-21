邱國正：東岸中共航母非對台灣 是阻止外面進來的圍台

國防部長邱國正日前接受「天下雜誌」專訪，他表示，中共的確已大到可以發起戰爭，但沒有到開戰一、兩個星期就能拿下台灣。而中共航母現在能到東岸，不是對台灣，是阻止外面的人進來，把台灣一圍後，就看你耗多久。

邱國正日前接受雜誌專訪，今日對於近期熱門的「氣球」議題，台灣是否有這個狀況？他說，我們長期以來都有看到（中國氣球），尤其每年配合東北季風風向，大約12月到次年2月、3月會是高峰。

而對於烏俄戰事，邱國正說，「戰爭打滿一年，出乎很多國家意料之外，包括普丁預估也錯了。任何國家作戰概念就是要快、要緊湊，不能耗下去，先前克里米亞戰爭打得很快，普丁可能覺得攻打烏克蘭大概也如此。打仗一年真的很傷，傷的不光是烏克蘭、也傷俄羅斯。」

他表示，一開打後很多口號在喊，今日烏克蘭、明日台灣。事實上台灣跟烏克蘭狀況看來一樣，但有很大差別。

他說，烏克蘭跟俄羅斯土地相連，對部隊進犯有利；但防守方也未必不利，補給源源不絕。而台灣是島國，海峽天險看來對我們有利；可是一旦作戰，外國支援、補給和戰略物資有可能會中斷。看著烏俄戰爭，要想好未來會面臨什麼狀況。

邱國正表示：我不諱言講，台灣和中共戰力相比，敵大我小、敵強我弱，這不必爭辯。但是它大到什麼地步？它的確大到可以發起戰爭，但沒有到開戰一、兩個星期就能拿下台灣，拿下後也沒辦法在一年、兩年甚至多年內，把專制套在台灣人民身上。因為台灣老百姓自由民主慣了，沒辦法接受一黨獨大。

他進一步說，烏俄戰爭另個啟示，平常更加要做好準備。烏克蘭有劃分東部、西部戰場隔開，但台灣沒有。台灣一旦開打，沒有前方作戰、後方補給，全部通通就是一個戰區。而現在中共航母能到東岸，不是對台灣，是阻止外面的人進來，把台灣一圍後，就看你耗多久。東海岸也只能做存儲位置，但不能夠完全依賴。

邱國正表示，但（台灣）絕對耗得過，只要我們物資整補完善。因為對外交通有很多方法，還有網路、通訊可以打破封鎖，找到縫隙必有生存方法。我們不仰賴其他國家支援，但我相信我們能夠撐得下去。