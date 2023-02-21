國軍推新式射訓 參據近期國際軍事衝突及防衛作戰需求

陸軍六軍團今天表示，國軍所推動「實戰化射擊訓練」，是步兵訓練指揮部參據近期國際軍事衝突及防衛作戰需求，針對現行訓練方式實施研改，官兵須在躍進奔跑的氣喘吁吁間，出槍在1分45秒內完成各類姿勢射擊。

這項「實戰化射擊訓練」示範上午在楊梅高山頂營區舉行，六軍團表示，因應未來作戰型態改變，傳統步槍射擊訓練多為定距、定向、單一目標及姿勢，訓練較缺乏變化，難以應付複雜作戰環境。

六軍團表示，新式射訓是步兵訓練指揮部參據近期國際軍事衝突及防衛作戰需求，針對現行訓練方式實施研改，其與過往差異在於將原單一臥射姿勢6發子彈射擊，調整採臥、跪、立多元化射擊方式，限時完成目標瞄準與擊發、更換彈匣、故障排除、目標轉移及多重目標射擊等項目，透過躍進後射擊，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求，並以系統化訓練養成肌肉記憶，逐次強化射擊節奏與穩定性。

軍方特別說，訓練考量各部隊屬性及戰時任務，制定不同訓練方式，以應對灘岸、城鎮、叢林等各種作戰場景。