共機擾台？台東風景區國軍防空重兵部署

中共軍機不斷擾台，日前解放軍一架BZK-005長程無人偵察機闖蘭嶼外海空域，今天台東知名風景區加路蘭出現國軍防空武器裝備，格外引人注目。軍方表示，例行防空演練，外界勿過度聯想。

今天上午台東知名風景區加路蘭，出現國軍人員裝備，包括35快砲在內等火砲，同時配合雷達裝備，引起不少遊客圍觀，以為發生甚麼大事，有人說「可能共機擾台」，也有說「防空演習」。

軍方人員嚴密戒備下，民眾無法靠近，只能在周邊觀望。軍方人士僅表示，這是例行防空演練，外界勿過度聯想，也請民眾給予國軍支持。

據了解，今天防空單位，是進駐在空軍志航基地的防砲單位，今天人員裝備拉至到加路蘭，主要模擬有敵軍飛彈和戰機對東海岸和志航基地發動攻擊進行反制。

軍事迷表示，2026年志航基地將完成配置66架F-16V戰機，成為東部空防及戰力保存非常重要的基地，因此，基地內防空更顯重要，不僅有35快砲，還有天弓飛彈等防空武器裝備。