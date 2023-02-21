提升單兵步槍射擊能 陸軍秀實戰化射擊訓練戰力

陸軍六軍團今天舉行「實戰化射擊訓練」示範活動，軍團表示，這項射擊訓練將使國軍各部隊未來無論是在短、中、長距離射擊，以及灘岸、城鎮、 叢林作戰皆能應對，有效提升單兵步槍射擊能力 。而這項訓練也將應用在一年制義務役役男上。

國軍不僅正推動新式體能訓練，射擊訓練也擺脱過去僅有臥射的姿勢，而採取多元實戰化射擊。

這項「實戰化射擊訓練」示範上午在楊梅高山頂營區舉行，軍方安排示範國軍各型部隊不同標準的戰鬥基礎鑑定射擊，官兵在175公尺動線上躍進，發揮身體延展性，欺近掩體後採臥、跪、立等不同角度出槍射擊，一邊快速換彈匣上膛，不斷攻擊前進。