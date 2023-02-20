因應恢復徵兵 退輔會：規畫配套增強役男自願加入國軍

台北市榮服處長董玉文日前表示，113年起調整為一年期義務兵役，為落實政府政策，退輔會已規劃系列配套措施以有效增強役男自願加入國軍行列，而榮服處也充分準備相關的服務措施。

軍聞社昨報導表示，為強化與地方行政機關連繫管道，建構綿密的服務網絡，董玉文日前拜會台北市兵役局長李治安，針對退除役官兵各項權益維護與服務工作交換意見，期望透過合作機制，精進服務效能。

董玉文指出，近年攸關國家安全的國防人力政策，貫徹徵募兵並行制，並從113年起調整為一年期義務兵役，為落實政府政策，退輔會已規劃系列配套措施以有效增強役男自願加入國軍行列，而榮服處也充分準備相關的服務措施，並請市府能襄助廣為宣傳，協助推廣國軍退除役官兵輔導就學、職訓、就業服務，在退員返鄉報到時，能即時獲得相關資訊。