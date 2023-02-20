獨／國軍北投福利站關閉 精華地交政府興建社會住宅

2023年阿布達比防衛展（IDEX），2月20日至24日舉行。聯合報曾於2022年採訪新加坡航空展，是當時全台唯一派員前往報導的綜合媒體。今年IDEX有三家台灣廠商參展，研發無人機反制技術的創未來科技，是去年唯一參加新加坡航展國內廠商。聯合報數位版在阿布達比防衛展前，向讀者介紹這場中東地區最具影響力防務展，訪問創未來科技執行長王毓駒，介紹反無人機以及衛星科技方面的研發成果。

2023-02-20 07:30