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獨／國軍北投福利站關閉 精華地交政府興建社會住宅
歷史悠久的國防部福利處北投福利站近期關閉，由於土地屬於精華區，後續運用引起周邊居民關注。國防部今日表示，福利站土地將交政府興建社會住宅，北投站遷移他處營運。
國防部北投福利站位於北投區中央北路二段，鄰近中影製片廠舊址與復興崗捷運站，緊貼政校後勤區新建眷宅，原址為國防部北投副食供應站。位址在馬路幹道旁，周邊住宅雲集，人口眾多，堪稱精華地。
北投福利站開設數十年，營運正常，去年底卻突然關閉，引起居民注意。站門口留一紙說明表示，感謝民眾一路相挺，「讓我們堅地走過市場衝擊與磨練」，將遷移他處營業。
國防部今天表示，國防部遵國家社會住宅政策，北投福利站將移交國產署配合住都中心開發社宅使用。國防部已完成騰空封存作業，刻正規劃移轉至政校後勤區擇期重新營運。
國防部表示，國防部福利站目前仍有台北大直站等41個站點，近期已關閉中華福利站等3處，而關閉站點都是配合國家政策及考量營運狀況，目前暫無關閉其他站點規劃。
國防部曾向立法院報告表示，福利處所轄各福利站均自負盈虧、損益平衡為前提；未來每月將對所屬福利站期審視營運業績、來客數及周邊同業變化情形，並以每年6月為節點，如業績未達損益平衡者，將依規定檢討裁廢，以維整體營運效能。
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