【重磅快評】辣妹女兵愛自拍 國防部要怎麼應對？

日前陸軍發生情侶檔軍官，在營區寢室內拍攝性愛影片，雙方事後均遭勒令退伍。新聞熱潮剛過，網路上又出現兩名年輕女兵的不雅自拍影片，雖然地點不在營內，但一人身上披著迷彩服，可看出隸屬單位。軍中發生類似的不雅影像或男女緋聞，早已不是首度，每次仍成為媒體競相發稿的新聞話題，也都對軍方形象造成影響。

紀律是部隊維繫的要素，軍隊對成員要求更高行為標準，當然沒有錯。軍中刑懲當然也比外界更強調，阻遏他人效尤的威嚇目的。然而尺度是否合理，仍然有可商榷之處。官兵違反紀律，當然應該給予處罰，不當行為在營內發生，當然應比在外更重；但若動輒祭出「唯一死刑」，不管情節嚴重，不管當事人過去表現優劣，只要營內犯過，一律逐出國軍門牆，甚至還要連帶檢討單位的主官主管；如此毫無彈性執法持紀，以為只要「砍頭」就可立威，就明顯矯枉過正。

軍中幹部需要長時間養成，花費長時間培養出來的人才，如果動輒就被判「職場死刑」，即使有心悔過、想要戴罪立功，也不存在空間，對已深陷幹部匱乏的國軍而言，絕對是嚴重浪費。更不合理的是，因為部屬的不當行為，直屬長官就連帶處分，影響其未來升遷之路。幹部們每天緊張，不知會不會突然被人牽連，在治軍領導上，自然是不做不錯、拚命推諉、力求撇清責任。

軍中對於人員的進用或裁汰，濫竽充數當然不應當，但將寧缺勿濫推到極致，期待官兵作道德聖人，同樣也不合理。更何況，如今刑法已廢除通姦罪，婚外情已被視為無涉公權力的私德瑕疵；甚至如同衛福部次長王必勝，被揭發同時有兩個家庭，却完全不影響仕途發展。王必勝是公眾人物，還被政府捧成防疫英雄，却可因「專業」而無視個人私德操守；籍籍無名的基層軍人，却必須肩負更高道德責任，一旦踰越就要重懲。官兵們就算並非當事人，也不可能對如此雙重標準感到服氣。

現今的陸海空軍懲罰法，對於幹部犯錯的懲戒方式相當多元，除了撤職記過之外，還有降階、降級、罰薪等方式，這些措施都直接衝擊金錢收入，都可讓犯錯者非常「有感」，但仍為他們保留補過重來的機會。但軍中却幾乎完全放著不用，仍動輒以將人轟走為常態。如果長官分不清楚哪些人有給予自新機會的價值，哪些人是應逐出部隊的害群之馬，只知一貫殺無赦，其昏聵無能程度也就不難想見。

然而，軍方處理近日幾次事件，倒是有進步之處，值得予以讚揚：就是出動部隊的法務人員，協助當事人報警，對散布相關影片者追查提告。以往軍中出現類似案例，部隊往往直接要求當事人回家，除了出席人評會、辦理離營手續之外，不要他們再進營區，儼然一旦犯錯就如瘟疫確診，必須與其他官兵隔離。然而，當事人犯錯受懲處，與其權利受損害（影片被流傳）是兩件事情。在汰除作業生效之前，他們仍然是國軍一份子，仍有應享的權利。如果官兵一犯過，軍方立刻與其劃清界線，讓他們自行面對外界輿論的撕咬，如此毫無義氣可言的表現，對營區處處高懸的「親愛精誠」標語，無疑是絕頂反諷。

國軍的手段進步必須肯定，但高層更需想清：軍人存在的意義，是為國家打勝仗、廓清安全威脅。紀律對軍隊至關重要，是因若無紀律，就不可能恪遵命令、達成任務。紀律教育的目的，是幫助軍隊打勝仗，而非為紀律而紀律的泛道德化。更不該一旦部屬犯錯，就拚命往死裡打，似乎認為對外宣示重罰，就可證明自己的無私清白。殊不知如此行為的結果，往往是引發軟土深掘，輿論口味只會愈來愈重，各種爆料更層出不窮，甚至成為人事鬥爭的工具。最後的結果，必然是養成既無道德形象、更嚴重缺乏戰力的無用之兵。如果軍隊淪為真正的米蟲，每年數千億的養兵預算，就絕對是真正的浪費。