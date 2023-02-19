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太平島最新空偵照曝光 海巡署：港灣疏濬土方回填灘岸

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
大陸網壇近期出現我南沙太平島最新2月間衛星空偵照，顯示島西側填沙造陸工程愈見規模。圖／取自影像情報分析IMINT臉書粉專 來源／Steve Jiau張貼
大陸網壇近期出現我南沙太平島最新2月間衛星空偵照，顯示島西側填沙造陸工程愈見規模。圖／取自影像情報分析IMINT臉書粉專 來源／Steve Jiau張貼

大陸網壇近期出現我南沙太平島最新2月間衛星空偵照，顯示島西側填沙造陸工程愈見規模。海巡署今天表示，南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫，確以港灣內疏濬土方回填灘岸，但並未從事機場跑道延長工程。

大陸網壇近傳我南沙太平島S-2B衛星照，影像日期標註為2月12日。可見島周邊沙灘有「增生」跡象，工程挖出的土方陸續填在島上20年來島所流失1的土地位置上，除達成護岸效果。尤其是島西側機場跑道末端的「造陸」愈見規模，也埋入消波塊，似為跑道延長奠基，預作跑道工程若克服困難後所需施工位置。

相關官員表示，太平島西側持續在填入海砂，目前以擴大地基再進行養護，以保護太平碼頭邊與本島土地不再被西南湧浪沖刷而流失。至於會填到多大？官員說不便透露。

海巡署則表示，南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫，為利海巡署100噸級巡防艇常駐及4000噸級巡防艦泊靠，強化海上巡護能力，目前刻正執行工程，以強化岸勤設施功能、提升艦船艇靠泊靜穩度，以及加深港區水域深度；這項計畫案期程為109-112年，總經費約16.5億元；此案工程已完成港測浚挖工項，預計112年9月底完工。

但海巡署表示，港灣內疏濬土方回填灘岸，但並無機場跑道延長一事。

海巡署 太平島 碼頭

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